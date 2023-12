A Ucrânia deposita esperanças na equipa nacional que joga na "linha da frente do futebol" na tentativa de levantar o ânimo no Campeonato do Mundo

À medida que a pressão russa aumenta na cidade estrategicamente importante do leste da Ucrânia, onde dois terços das propriedades foram dadas como destruídas, um jogo de futebol internacional na cidade escocesa pareceria algo irrelevante.

O ucraniano Taras Berezovets, que trabalhava como analista político antes do início da invasão russa em 24 de fevereiro, mas que desde então se juntou às forças especiais da Ucrânia, discordaria.

Tal como muitos outros dos seus "irmãos de armas" - uma vez que o futebol sempre foi o desporto número um na Ucrânia - Berezovets fará o seu melhor para acompanhar a evolução do jogo do seu país contra a Escócia, na quarta-feira, no play-off do Campeonato do Mundo.

Se a Ucrânia vencer a Escócia em Hampden Park e depois derrotar o País de Gales em Cardiff no domingo, o país terá garantido de forma notável a qualificação para o Campeonato do Mundo no Qatar, no final deste ano.

Segundo Berezovets, estão a ser feitos esforços para encontrar uma transmissão do jogo. Mas mesmo que isso seja impossível para os que estão na linha da frente, ele diz que os que estão a lutar vão continuar a juntar-se e a ouvir a rádio, se puderem.

"Quando a equipa de futebol está a jogar, todo o país está a ver. O futebol é o desporto número um na Ucrânia, é extremamente popular", disse Berezovets à CNN Sport , por telefone, a partir do sul do país.

"Especialmente em tempo de guerra, penso que todo o país vai apoiar a nossa seleção nacional. As pessoas estão ansiosas por este jogo contra a Escócia. A importância deste jogo é muito grande, especialmente para as forças armadas.

"Este será um momento crucial, especialmente para o exército. Seria muito importante para o nosso espírito durante estes tempos difíceis."

Lidar com a pressão

Tanta expetativa e apoio podem parecer um fardo pesado para os jogadores ucranianos, mas a equipa parece estar a usá-los como motivação extra.

Um dia antes do pontapé de saída na Escócia, os jogadores e a equipa técnica estavam a passear pelo hotel em Glasgow, com comida e café na mão.

É um contraste gritante com a realidade na Ucrânia e é uma sensação desconfortável para alguns dos jogadores.

Como que para sublinhar as diferentes realidades, o jogo na Escócia começa quando começa o recolher obrigatório em algumas regiões da Ucrânia.

Mas, embora as coisas pareçam calmas à superfície, é difícil imaginar os pensamentos que devem estar a passar pela cabeça dos jogadores - todos eles assistiram às cenas horríveis que se desenrolaram no seu país natal.

Muitos ainda têm família na Ucrânia, mas foram instados a competir pelo governo ucraniano para representar o país na cena mundial, um símbolo poderoso para um país sob ataque.

"É um ponto positivo e um ponto negativo. Duplica a motivação, mas faz-nos pensar que não temos o direito de cometer um erro", disse Oleksandr Glyvynskyy, representante da equipa ucraniana nos meios de comunicação social, à CNN Sport, a partir do hotel da equipa em Glasgow.

"É mais importante ganhar no nosso país, alcançar a maior vitória da independência, mas o futebol é importante, claro.

"Aqui, temos a nossa linha da frente. A linha da frente do futebol. O Campeonato do Mundo é um grande objetivo".

Preparação do campo de treinos

Dado que a permanência na Ucrânia era demasiado perigosa, o plantel está instalado num campo de treinos na Eslovénia desde 1 de maio.

Os primeiros a chegar foram os quatro jogadores que ainda vivem na Ucrânia, juntamente com muitos dos elementos da equipa técnica. Muitos deles regressarão ao país depois de terminarem as suas funções na seleção nacional.

Seguiram-se os jogadores dos clubes ucranianos Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, que tinham estado a disputar amigáveis de exibição por toda a Europa, antes de chegarem os que jogam noutras ligas europeias, após a conclusão das respectivas épocas nacionais.

O guarda-redes Andriy Lunin foi o último a juntar-se à equipa na segunda-feira, depois de ter sido suplente não utilizado na vitória do Real Madrid sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões.

"As condições [na Eslovénia] eram muito boas. As pessoas foram muito simpáticas, apoiaram-nos muito", disse Glyvynskyy.

"As instalações eram perfeitas. Os arredores eram fantásticos, porque havia montanhas e um parque, por isso a paisagem era como um conto de fadas.

"Mas não é fácil quando não se está em casa. Todos nós gostaríamos de estar em casa, mas, por outro lado, sabemos que eles não estariam seguros."

A Ucrânia queria jogar mais jogos competitivos durante o campo de treino, mas conseguiu apenas três amigáveis não oficiais.

Apesar disso, os treinadores mostraram-se satisfeitos com o trabalho árduo dos jogadores e a equipa está confiante em causar problemas à Escócia.

"O clima está bom. Todos os dias temos notícias, eles falam com os familiares, mas [...] os jogadores são profissionais. Sabem que precisam de se concentrar no jogo", acrescentou Glyvynskyy.

"As expectativas são muito elevadas na Ucrânia, pelo que querem de todo o coração fazer deste jogo uma grande conquista para a Ucrânia, para elevar o espírito do país."

Numa conferência de imprensa emocionada na terça-feira à noite, o jogador ucraniano Oleksandr Zinchenko estava em lágrimas quando lhe foi pedido que reflectisse sobre as últimas semanas, mas disse que a equipa estava com "espírito de luta".

"É impossível descrever estes sentimentos se não estivermos nesta posição. As coisas que estão a acontecer agora no nosso país são inaceitáveis. É algo que nem consigo descrever", disse ele aos repórteres.

"É por isso que precisamos de parar esta agressão. Precisamos de ganhar. A Ucrânia é um país de liberdade. A Ucrânia nunca vai desistir".

Futebol e política

Os jogadores ucranianos constituíam a maioria das equipas da União Soviética antes do seu desmembramento em 1991 e os clubes Dínamo de Kiev e Shakhtar Donetsk têm-se destacado nas principais competições europeias de futebol.

"Em momentos críticos da nossa história, o futebol foi o jogo que deu ânimo a muitos ucranianos", afirmou Berezovets, referindo que a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 foi outra ocasião em que a seleção nacional deu esperança à Ucrânia ao disputar jogos internacionais.

Os heróis do passado inspiraram a atual geração a iluminar os tempos mais sombrios, mas ninguém está à espera de um toque suave do seu adversário na quarta-feira.

O capitão da Escócia, Andy Robertson, diz que a sua equipa está determinada a chegar a um Campeonato do Mundo e que precisa de esquecer o pano de fundo durante o jogo.

"Temos uma enorme simpatia pelo povo da Ucrânia, claro que temos", disse Robertson aos jornalistas.

"Penso que é justo dizer que toda a gente na Federação Escocesa e nesta equipa os apoiou desde o início. O que vimos foi horrível.

"Durante 90 ou 120 minutos, precisamos de separar os nossos pensamentos. Queremos chegar ao Campeonato do Mundo, temos de estar preparados para o desafio e para a emoção que a Ucrânia nos vai proporcionar."

Espera-se que cerca de 2.000 adeptos ucranianos estejam no estádio para assistir ao jogo e muitos deles foram ajudados por grupos como a Associação de Ucranianos na Grã-Bretanha (AUGB).

Yevgen Chub é o tesoureiro da organização em Glasgow e tem ajudado muitos ucranianos com a logística de obtenção de bilhetes.

Segundo ele, o jogo promete ser emocionante, com vitória ou derrota.

"A Ucrânia mostra que ainda existe, que não é algo que alguém queira apagar. A nação continua a existir e a nação continua a lutar em todo o lado", disse à CNN Sport, do exterior do Hampden Park.

"Toda a gente está a tentar apoiar a Ucrânia e o povo ucraniano."

