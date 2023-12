A UCLA e a USC vão juntar-se à conferência Big Ten, abalando o panorama do desporto universitário

Ambas as universidades anunciaram as suas intenções de trocar de conferência em declarações separadas na quinta-feira. A Pac-12 afirmou estar "extremamente surpreendida e desiludida" com a decisão.

As duas universidades vão juntar-se a uma conferência com universidades como a Universidade de Michigan, Penn State e Ohio State, criando uma conferência de 16 membros para rivalizar com a Southeastern Conference (SEC).

Há menos de um ano, uma ação semelhante abalou o mundo do futebol universitário, quando as Universidades do Texas e de Oklahoma aceitaram convites da Big 12 para se juntarem à SEC.

Segundo a USC, a Big Ten votou a favor da adesão das duas universidades a partir de 2 de agosto de 2024.

A mudança tem implicações importantes para os próximos acordos de direitos de transmissão. A USC afirma que vai manter o seu atual acordo com a Pac-12 até à sua expiração em 2024.

"Em última análise, a Big Ten é a melhor casa para a USC e para o atletismo dos Trojans, à medida que avançamos para o novo mundo dos desportos universitários", afirmou o diretor desportivo da USC, Mike Bohn, num comunicado. "Também beneficiaremos da estabilidade e da força da conferência; do calibre atlético das instituições da Big Ten; da maior visibilidade, exposição e recursos que a conferência proporcionará aos nossos estudantes-atletas e programas; e da capacidade de expandir o envolvimento com os nossos apaixonados antigos alunos em todo o país."

A declaração da UCLA refere o aumento das oportunidades NIL para os atletas da conferência, uma referência aos acordos de nome, imagem e semelhança. No ano passado, a NCAA permitiu que os atletas ganhassem dinheiro com a assinatura de autógrafos ou contratos de patrocínio.

"A adesão à Big Ten oferece ao Bruins novas e excitantes oportunidades de competição e uma plataforma mediática nacional mais alargada para os nossos estudantes-atletas competirem e mostrarem o seu talento. Especificamente, esta mudança aumentará as oportunidades de nome, imagem e semelhança através de uma maior exposição dos nossos estudantes-atletas e oferecerá novas parcerias com entidades de todo o país", afirmou o Chanceler da UCLA, Gene Block, e o diretor desportivo, Martin Jarmond.

A UCLA também destacou "melhores horários televisivos para os nossos jogos fora de casa", reconhecendo simultaneamente um aumento do tempo de deslocação para os jogos fora.

Os actuais membros da Big Ten são Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, Wisconsin, Michigan State, Northwestern, Ohio State, Penn State, Purdue e Rutgers.

A Big Ten emitiu um comunicado em que afirma ter votado unanimemente a favor da adesão das duas universidades, depois de ter analisado os seus pedidos de adesão.

"Como líder nacional em termos académicos e desportivos há mais de 126 anos, a Conferência Big Ten tem avaliado historicamente os seus membros com o objetivo coletivo de promover a missão académica e desportiva dos estudantes-atletas no âmbito do ensino superior", declarou o Comissário Kevin Warren. "Estou grato pelos esforços de colaboração da liderança do nosso campus, diretores de atletismo e Conselho de Presidentes e Chanceleres que reconhecem o cenário em mudança do atletismo universitário, revisaram metodicamente cada solicitação e tomaram as medidas apropriadas com base em nosso consenso.

Em sua declaração, o Pac-12 disse que "continuará a prosperar", apesar da saída das duas faculdades.

"Há muito que somos conhecidos como a Conferência dos Campeões e estamos inabaláveis no nosso compromisso de prolongar esse título", declarou a Conferência Pac-12 num comunicado. "Continuaremos a desenvolver programas novos e inovadores que beneficiem diretamente as nossas instituições membros, e estamos ansiosos por estabelecer parcerias com membros actuais e potenciais para sermos pioneiros no futuro do atletismo universitário em conjunto."

Jacob Lev, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com