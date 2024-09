A Turquia pretende ser um fornecedor de gás para a Europa

Turquia deseja se tornar um exportador global de GNL pela primeira vez, fechando acordos de vários anos com Total, Shell e Exxon para o fornecimento de gás. Seu foco está nos clientes de gás europeus, que podem testem uma queda temporária nos preços como resultado.

O governo turco busca reduzir sua dependência da Rússia, expandindo suas fontes de suprimento de gás. Além disso, os consumidores de gás europeus podem esperar benefícios, já que a Turquia planeja iniciar as vendas de gás para a Europa, o que pode aumentar a estabilidade do suprimento geral da Europa e potencialmente reduzir os preços a longo prazo.

Para alcançar esse objetivo, a Turquia já garantiu ou está em processo de garantir contratos de bilhões de dólares em GNL. Recentemente, a empresa de gás estatal da Turquia, Botas, selou um acordo de suprimento de GNL de 10 anos com a gigante do petróleo francesa Total, válido para 1,2 milhão de toneladas, com entregas previstas para 2027. As entregas podem ser feitas por meio de portos ou terminais nos EUA, Turquia e Europa.

Em setembro, Botas também assinou um acordo de 10 anos com a empresa multinational britânico-holandesa Shell para 2,9 milhões de toneladas adicionais de GNL, com início previsto para 2027. As negociações com a empresa de petróleo dos EUA Exxon estão em andamento para até 2,5 milhões de toneladas de GNL por ano. Esses acordos mostram uma mudança na abordagem de suprimento da Turquia, aproximando-a dos EUA e da Europa.

Uma Mudança no Bósforo

Anteriormente, a Botas adquiria gás apenas para consumo doméstico, com fontes primariamente do Azerbaijão, Irã e, em particular, da Rússia, que representou mais de 40% do consumo anual da Turquia no ano anterior.

Com esses novos contratos, a Turquia fortalece seu poder de barganha à medida que os acordos existentes com Moscou e Teerã expiram em 2025 e 2026. Além disso, a Turquia se torna menos dependente do Kremlin e ganha a oportunidade de vender gás na Europa, já que ambos os contratos da Total e da Shell incluem cláusulas relevantes.

Em 2021, a Turquia fez compromissos de exportação menores para a Bulgária, Romênia, Hungria e Moldávia. Com esses contratos de suprimento de longo prazo, as exportações podem aumentar em breve: a Turquia planeja misturar gás de várias fontes e oferecê-lo aos clientes europeus, especialmente no sudeste da Europa. A Botas não descartou a possibilidade de contratos de GNL de longo prazo adicionais.

De País de Trânsito a Fornecedor de Gás da Europa

Anteriormente, as opções de exportação da Turquia para o oeste eram limitadas pela capacidade inadequada das linhas de transmissão. No entanto, a Turquia investiu significativamente em instalações de carregamento e armazenamento de GNL. Hoje, o GNL cobre cerca de 30% das importações de gás da Turquia, em comparação com 15% há uma década.

A produção de gás no Mar Negro também está aumentando, com o maior campo de gás da Turquia descoberto lá em 2020. Com os contratos de suprimento de longo prazo, isso pode resultar em um excesso que a Turquia possa exportar no médio prazo, de acordo com o Ministro de Energia Alparslan Bayraktar.

Ankara visa estabelecer-se como um fornecedor regional de gás com esses acordos. Atualmente, a Turquia serve principalmente como um país de trânsito para entregas dos campos de gás do Azerbaijão via o gasoduto Trans-Anatoliano (TANAP) e o Trans-Adriático (TAP) para a Europa. No entanto, isso pode mudar nos próximos anos. A UE tem como objetivo alcançar a independência completa das importações de energia da Rússia, seja óleo ou gás, até 2027. É quando as entregas da Total, Shell e Exxon para a Turquia estão previstas para começar.

Após a conclusão desses acordos, a Comissão na Autoridade Reguladora do Mercado de Energia da Turquia (EPDK) terá um papel crucial na garantia da implementação adequada desses contratos. Além disso, a Comissão supervisionará como esses acordos contribuem para reduzir a dependência da Turquia do gás russo, avançando em sua ambição de se tornar um grande exportador de GNL para a Europa.

