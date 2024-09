A Tupperware enfrenta dificuldades financeiras, tendo em conta situações de falência.

Tupperware, famosa por seus recipientes de armazenamento de alimentos e eventos de vendas populares, declarou falência nos Estados Unidos. O pedido foi feito em Delaware, e embora o nome da empresa continue, mudanças significativas nas operações são iminentes.

Tupperware está atualmente envolvida em uma disputa com grandes credores, citando pagamentos de dívidas em atraso e reivindicações de grandes partes da empresa como razões. A gestão busca proteção através de procedimentos de falência do Capítulo 11 nos EUA. O desfecho ainda está por ser visto.

Durante esse período, Tupperware planeja continuar com seus negócios e também está ativamente procurando um comprador potencial. Entre suas subsidiárias internacionais, apenas Tupperware Products AG com sede na Suíça também entrou com um pedido de falência. A maioria dos credores está baseada nos EUA, com um na Suíça. Não está claro como essa falência afetará os consumidores alemães, já que os pedidos à subsidiary alemã da Tupperware ficaram sem resposta.

Tupperware, pioneira em recipientes plásticos para alimentos, luta com dificuldades financeiras há algum tempo. As negociações com os credores, a quem a Tupperware deve centenas de milhões de dólares, vêm ocorrendo nos últimos meses.

Batalha da Dívida

De acordo com a gestão, um grupo de credores comprou papéis de dívida a um preço favorável, pagando entre 3-6 centavos por dólar de dívida. Esse desconto significativo decorre da incerteza sobre o futuro da Tupperware. Por $15-$30 milhões, esses credores teriam efetivamente garantido uma parte substancial da dívida total da Tupperware de cerca de $812 milhões.

A empresa espera que os credores tentem atrapalhar os procedimentos de falência para assumir o controle da Tupperware. A gestão visa concluir a venda da empresa em 30 dias e tem $7,4 milhões reservados para esse fim.

No ano passado, a Tupperware expressou preocupações sobre sua capacidade de sustentar seu negócio devido à sua situação financeira precária. A empresa não publicou relatórios financeiros desde 2022, quando a receita havia caído para $1,3 bilhão - uma queda de 42% em relação a cinco anos antes. Competidores, varejo on-line e serviços de entrega de alimentos pressionaram a Tupperware, levantando dúvidas sobre seu modelo de negócios ultrapassado.

De acordo com documentos judiciais em Delaware, a Tupperware tem um patrimônio líquido estimado entre $500 milhões e $1 bilhão, mas as obrigações variam de $1 bilhão a $10 bilhões. A empresa tem entre 50.000 e 100.000 credores.

Tupperware Parties: Genesis of Success, Subsequent Slump

O nome "Tupperware" é sinônimo de recipientes de armazenamento de alimentos na Alemanha. Estabelecida em 1946, a empresa prosperou através de vendas diretas por meio de festas Tupperware. Consultores demonstravam os produtos em casas, com anfitriões recebendo descontos e consultores ganhando comissões.

A Tupperware afirma que aproximadamente 90% de suas vendas vêm do marketing direto. No entanto, a concentração nessa fórmula de sucesso de longa data levou a oportunidades perdidas no comércio on-line, entre outras áreas, de acordo com o chefe de reestruturação Brian J. Fox, como consta nos papéis de falência.

Tupperware só entrou no comércio on-line, incluindo no Amazon, em 2022, e também começou a aparecer nas prateleiras de varejistas como o Target nos EUA. A gestão lamentou que, embora muitos consumidores conhecessem os produtos Tupperware, eles lutavam para encontrar opções de compra.

"A festa acabou"

A Tupperware emprega 5.450 funcionários em 41 países, além de cerca de 465.000 consultores de vendas independentes. O número de consultores caiu após o alerta sobre desafios econômicos, de acordo com a Tupperware.Cabeçalhos como "a festa acabou" causaram inquietação entre os consultores.

A origem da Tupperware está no plástico. O fundador Earl Tupper começou uma empresa de plásticos em 1938, produzindo itens como máscaras de gás durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os fabricantes de plásticos tinham uma capacidade excessiva. Tupper experimentou e acabou desenvolvendo um plástico robusto e visualmente atraente adequado para recipientes de armazenamento de alimentos. A segunda inovação foi a vedação hermética na tampa, que expulsa o ar excessivo do recipiente.

Inicialmente, Tupper confiou no varejo tradicional - até mesmo tendo uma loja na Quinta Avenida em Nova York. Mas então uma mãe solteira de Detroit, Brownie Wise, descobriu os produtos. Ela promoveu os recipientes Tupperware em eventos, complete com demonstrações. A estratégia funcionou, e em 1951, Tupper abandonou o varejo tradicional em favor de Wise, tornando-a a chefe de marketing.

Recentemente, a Tupperware foi impactada pela "sensibilidade anti-plástico" - preocupações com o possível vazamento de compostos químicos do plástico para os alimentos.

No pedido de falência feito em Delaware, a Tupperware listou sua subsidiary internacional Tupperware Products AG com sede na Suíça como um de seus credores. Apesar das dificuldades financeiras e do pedido de falência em Delaware, a Tupperware continua a operar e está ativamente procurando um comprador potencial para evitar a interferência dos credores.

