"A tua actuação é apenas para o benefício da câmara!"

O episódio 7 de "Die Bachelorette" começa com uma decisão importante. A cerimônia da última rosa está chegando, e Schmitti, Ferry e Markus estão nervosos, lutando pela última vaga. A voz de Stella vacila, mas ela precisa tomar uma decisão. Ferry recebe o holofote final. A jornada de Schmitti e Markus chega ao fim nas sombras.

Essa decisão causa um grande alvoroço e discussões acaloradas na villa, especialmente entre os homens dominantes Martin e Jan. "Pessoas avançando que ainda não alcançaram muito na vida", reclama Jan decepcionado.

Musty também está agitado. O DJ amador deseja um encontro a sós com a Bachelorette: "Eu boicotarei todos os encontros em grupo até finalmente conseguir meu encontro individual!", reclama o corretor de seguros de 30 anos. A frustração atinge o auge perto da piscina. Aí, Aysun e Ferry se encontram. Em suma, Aysun se preocupa com os constantes batimentos cardíacos de Emma e Ferry.

"Você está agindo como uma criança!"

Ferry, no entanto, interpreta a "intervenção" de Aysun como um "ataque desrespeitoso". Assim, a situação se transforma em uma discussão acalorada. "Eu só quero ajudar, e você está agindo como uma criança", Aysun diz a Ferry. Ferry rebate: "Você está se intrometendo onde não é chamada, criando drama desnecessário para as câmeras!", o rapper amador retruca.

A tensão só diminui quando a Bachelorette invade a villa dos solteiros e revela os planos de um novo encontro em grupo para Aku, Erik e Ferry. No palco de um teatro de arte pop, Ferry, Aku e Erik irão interpretar Romeu de Shakespeare. Três momentos depois, os três candidatos já estão no palco, impressionando a Bachelorette com recitações tropeçadas, gíria de Berlim e performances dramáticas. Aku recebe um abraço quente, e os dois homens recebem um beijo cada um como recompensa.

Stella não consegue decifrar Ferry

A jornada de Ferry continua. O party animal ("Eu quero conquistar o mundo com minha esposa!") ganha mais tempo, mas não consegue aproveitá-lo bem: "Eu gosto do seu estilo, mas não tenho certeza se será demais para mim", conclui Stella, deixando uma grande interrogação pairando sobre sua cabeça.

Assim que Ferry, Aku e Erik voltam para a villa, os próximos três candidatos são recebidos para o encontro em grupo. Desta vez, Devin, Martin, Emma e Jan são os sortudos.

Em um exercício de compatibilidade, é determinado quais pontos de vista e valores combinam melhor com a Bachelorette. Erik dispara uma foguete de risadas ("Luna, você prefere peitos ou tetas?") e, em seguida, os três candidatos escolhidos para o encontro em grupo partem. As regras são simples: quem ganhar o jogo poderá desfrutar de um encontro individual em um passeio de helicóptero. Claro, a chance de um encontro de helicóptero faz todos sorrirem. Mas, é claro, a pergunta permanece: o que acontecerá com o perdedor?

Após o anúncio do encontro em grupo, o assunto na villa muda. RTLplus, conhecido por exibir o popular reality show, começa a transmitir destaques e teasers, aumentando ainda mais a expectativa dos

