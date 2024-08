A transição de Elon Musk para o subordinado de Trump

Inicialmente conhecido como inovador tecnológico, explorador espacial e defensor da democracia, o indivíduo mais rico do mundo transformou-se no favorito, patrocinador e propagandista de Donald Trump. Para entender essa mudança drástica de aliança, é preciso mergulhar nas próprias palavras de Elon Musk.

O diálogo aberto com as palavras de uma pessoa oferece uma visão única de seu caráter e motivações. Portanto, é essencial ir além dos boatos e rumores e concentrar-se nas palavras que emanam da própria boca do sujeito.

No caso de Elon Musk, essa tarefa é tanto mais simples quanto mais complexa do que com a maioria das pessoas. O influente CEO da Tesla tem usado o Twitter/X quase diariamente desde 2019, postando cerca de 76.000 vezes até agora. Uma análise mais detalhada desses tuítes, feita pelo "Wall Street Journal", revela um intrigante mosaico de um homem que passou por uma transformação sísmica. Inicialmente, Musk era um pioneiro não político de veículos elétricos; no entanto, seus tuítes sugerem uma transição para um entusiasta político. De um defensor democrata a um aliado republicano. De um empresário tecnológico a um entusiasta de Trump.

Após sua famosa declaração no Twitter em fevereiro de 2019, "Eu sou abertamente moderado. Lá, eu disse isso", as inclinações políticas de Musk mudaram dramaticamente. Em 13 de julho de 2024, após uma tentativa de assassinato, ele postou: "Eu apoio plenamente o Presidente Trump". Essa transformação levou cinco anos e meio, durante os quais Musk utilizou sua plataforma para traçar um curso do extremo esquerdo do espectro político para o direito. Agora, ele apoia abertamente a campanha de Trump e reúne uma impressionante audiência como parceiro midiático complacente. Impulsionado não apenas por convicção pessoal, mas também pela desejo de promover seus interesses financeiros.

De Brincadeiras a Teórico da Conspiração de Corona

Cinco anos antes, Musk comentava principalmente sobre suas próprias empresas, Tesla e SpaceX, e às vezes compartilhava uma piada. Agora, ele é político em sua mensagem várias vezes por dia. Desde 2019, a frequência de seus comentários políticos aumentou em mais de duzentas vezes. Enquanto em julho de 2019, dois terços dos tuítes de Musk eram sobre carros ou espaço, em julho deste ano, 60% diziam respeito a política, mídia, notícias ou temas culturais. Em média, Musk agora tuita cerca de 61 vezes por dia, em comparação com apenas nove tuítes diários há cinco anos. Sua produção total de Twitter preencheria um livro duas vezes maior que a Bíblia.

Sinais de uma mudança para a direita surgiram durante a pandemia. Antes de seu início, Musk havia brigado com investidores no Twitter, insultado críticos como pedófilos e enfrentado uma multa de um milhão de dólares da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por espalhar informações falsas e manipular o mercado. Aquele ano, Musk tornou-se uma espécie de negacionista do coronavírus, questionando lockdowns e desobedecendo às instruções do governo da Califórnia para interromper as operações da fábrica.

A transformação política de Musk acelerou após sua aquisição do Twitter em outubro de 2023, quando ele o renomeou para X. Enquanto suas intenções de preservar a liberdade de expressão para todos são notáveis, sua principal meta parece ter sido iniciar uma plataforma sem filtros e sem obstáculos para a disseminação de suas crenças.

Após sua desavença com a administração Biden no final de 2022, Musk ficou cada vez mais desiludido. As supostas ligações sindicais do presidente dos EUA e a exclusão da Tesla da cúpula de veículos elétricos na Casa Branca foram fatores-chave nessa insatisfação. Após o lançamento da Gigafactory do Nevada, Musk criticou publicamente tanto Biden quanto seus aliados democratas, acabando por renegar sua antiga afiliação com os democratas.

Em maio de 2022, Musk havia se distanciado oficialmente da política democrata: "Anteriormente, votei nos democratas porque eram o partido do amor", tuitou Musk. Suas contribuições passadas para e apoio a Hillary Clinton e Joe Biden eram um testemunho disso. No entanto, Musk agora jurava lealdade ao Partido Republicano: "Devido aos ataques não provocados pelos líderes democratas, e porque eles deram a frio nos ombros da Tesla e da SpaceX, votarei no Partido Republicano em novembro".

A mudança de Musk para a política de direita não é motivada apenas por considerações financeiras, mas também por experiências pessoais, especialmente sua relação tumultuada com sua filha. Após sua transição de gênero, deserdamento e afastamento em 2022, Musk sentiu-se traído e desiludido. Isso levou-o a se envolver mais ativamente na política de direita, tornando-se um crítico vocal da doutrinação de gênero, da suposta discriminação contra brancos e da imigração ilegal. Agora, ele busca ativamente minar seus oponentes políticos, tendo recentemente poluido sobre a possibilidade de impeachment do Secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, em fevereiro. Trump até pode considerar convidar Musk para seu gabinete caso vença as próximas eleições, completando a metamorfose de Musk.

