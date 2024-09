- A transferência de última hora envolvendo Gosen leva à frustração da União de Berlim.

Às vezes, o mundo do futebol pode ser implacável. Especialmente nos últimos momentos da janela de transferências, quando atletas mudam de times na hora do aperto, a tensão é alta. Às vezes, essas transições não se concretizam devido a pequenos problemas, erros ou uma mudança repentina de planos. No entanto, isso não foi o caso de Robin Gosens, que foi enviado do 1. FC Union Berlin para a AC Florença pouco antes do prazo da janela de transferências. Essa mudança inesperada foi um choque para Gosens.

De fato, durante todo o dia, todos pensavam que Gosens ficaria em Berlim. A equipe teve um almoço juntos antes de um jogo à noite contra o FC St. Pauli, e o técnico Bo Svensson esperava que Gosens jogasse. Mas, inesperadamente...

Todos presumiram: Robin Gosens jogaria naquela noite

Mais tarde, quando Svensson reuniu a equipe para o jogo, Gosens estava passando por uma avaliação final de aptidão física. Ele passou, mas então ficou claro que o jogador que havia sido a contratação mais cara e o artilheiro da temporada anterior já havia partido, pelo menos temporariamente. "Foi um dia verdadeiramente bizarro", concluiu Svensson.

A equipe ficou perplexa. Depois de sua vitória por 1 a 0 contra os novatos do FC St. Pauli, o capitão Rani Khedira falou. "Eu tenho que ser honesto: é uma catástrofe", declarou Khedira, capitão do 1. FC Union Berlin, na DAZN. "Aqueles espertos também deveriam considerar que não somos apenas futebolistas, mas seres humanos também." Ele havia sido questionado sobre a reação da equipe à partida repentina de Gosens.

Gosens parecia emocionado, como Khedira explicou. "Durante o almoço, ficou claro que ele ficaria conosco, que jogaria. E então, duas horas depois, após seu cochilo, soubemos que seria assim", descreveu Khedira a reviravolta repentina na sexta-feira. "Quando você tem que enfrentar isso no dia do jogo, acho estranho."

Gosens queria retornar à Itália

É importante destacar que Gosens vinha pressionando pela transferência. No entanto, ela só foi confirmada no último minuto, o que claramente não havia sido planejado antes. Foi um momento estressante para todos os envolvidos.

De acordo com o diretor executivo do Union, Horst Heldt, Gosens mudou-se para a Toscana por razões pessoais. "Ele sempre nos disse que mudaria se a oportunidade surgisse", disse Heldt, reconhecendo que vários times haviam demonstrado interesse em Gosens, que havia se destacado anteriormente no Atalanta Bergamo e no Inter de Milão. "E também não faz sentido manter um jogador que não está totalmente comprometido." Normalmente, o Union não revela os detalhes de nenhum acordo de transferência.

Apesar de a transferência ter surpreendido a todos no último dia da janela de transferências, o Union estava preparado. Eles já haviam contratado Tom Rothe do Borussia Dortmund II para substituir Gosens. O jovem de 19 anos fez sua estreia no Union e imediatamente assumiu o papel de Gosens. "Ele teve uma primeira meia hora difícil", disse Svensson sobre a estreia de Rothe no Union. "Ele conseguiu se acalmar na segunda metade, e estamos ansiosos para trabalhar com ele."

Gosens agora busca um renascimento de sua carreira na Itália. Com a Florença, que se classificou para a fase de grupos da Liga Conferência no dia anterior, as lágrimas podem secar em breve.

Diante da transferência repentina, o técnico Svensson teve que fazer ajustes de última hora, dizendo: "Não vou adoçar a pílula, foi uma situação difícil". Ao enfrentar a mídia após o jogo, Khedira lamentou: "Não vou me conter, isso é verdadeiramente lamentável para a equipe".

