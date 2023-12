A transferência de Jack Grealish, no valor de 138 milhões de dólares, mostra que a elite da Premier League inglesa está a fazer o que é habitual

O encerramento das portas dos maiores clubes do continente deve-se, em parte, ao desejo de obter uma fatia maior do bolo gigantesco do futebol e de criar um rendimento mais estável em tempos tão incertos.

Como todas as empresas, os clubes foram afectados pela pandemia no ano passado, com os jogos a serem realizados à porta fechada. As equipas foram privadas das receitas dos dias de jogo - quanto maiores eram os clubes em termos de dimensão do estádio, maior foi o impacto financeiro.

Nas últimas semanas, os clubes preparam-se para a nova época da Premier League.

Liderada pela oferta de 138 milhões de dólares do Manchester City pelo meia inglês Jack Grealish, a Premier League tem visto preços altíssimos sendo pagos por alguns dos melhores jogadores do planeta antes da estreia de sexta-feira, quando o recém-promovido Brentford recebe o Arsenal.

Entretanto, o Chelsea terá pago mais de 130 milhões de dólares pelo seu antigo avançado Romelu Lukaku e o Manchester United já pagou 100 milhões de dólares por Jadon Sancho.

O Arsenal e o Liverpool reforçaram as suas defesas com negócios de 69 e 48 milhões de dólares para os defesas centrais Ben White e Ibrahima Konaté, respetivamente. O Tottenham também investiu 65 milhões de dólares na compra de Cristian Romero à Atalanta.

Apesar do golpe financeiro provocado pela Covid-19, o especialista em finanças do futebol Kieran Maguire não está surpreendido com a quantidade de dinheiro que está a ser gasta atualmente, mas notou uma nova tendência, financiada em parte pelos mega acordos televisivos para os que estão no topo da hierarquia do futebol.

"Penso que o que temos visto é uma concentração de gastos em jogadores de valor muito, muito elevado, enquanto que, talvez em circunstâncias normais, se estaria a melhorar a qualidade do plantel", disse Maguire à CNN Sport.

"Portanto, estamos a ver valores individuais muito elevados, mas a quantidade de contratações diminuiu".

O Manchester City está a pensar numa grande janela de transferências

Quando se trata da contratação de Grealish pelo City - o ex-capitão do Aston Villa é agora o jogador mais caro da história da Premier League - Maguire está apenas surpreso que tenha levado tanto tempo para um clube quebrar o recorde anterior da liga.

"Todas as outras transferências que ultrapassaram esse valor foram feitas em Espanha e França, por isso, até certo ponto, dado que a Premier League é a liga mais rica do mundo, é surpreendente que a Premier League tenha demorado tanto tempo", acrescentou Maguire.

"Além disso, se olharmos para a transferência que excedeu, a última foi a de Paul Pogba para o Manchester United em 2016. Portanto, foram precisos cinco anos para o Manchester City bater o recorde de transferências."

O City também confirmou o seu interesse no avançado do Tottenham Harry Kane, o que poderá fazer com que o recorde de transferências de Grealish seja ultrapassado, com uma transferência potencialmente superior a 200 milhões de dólares.

Entre outros regulamentos, as regras da liga proíbem os clubes ingleses de registarem "perdas agregadas superiores a 105 milhões de libras durante três épocas consecutivas", com a ideia de impedir os clubes de registarem grandes perdas através de despesas com jogadores.

Muitos questionaram como é que o City, que é financiado pelos seus proprietários de Abu Dhabi, podia contratar Grealish e potencialmente Kane e ainda assim cumprir as directrizes do fair play financeiro (FFP), mas Maguire explica como é que o clube consegue equilibrar as contas.

Segundo ele, um clube como o City, que venceu a Premier League, teria ganho cerca de 110 milhões de dólares só com o dinheiro da televisão depois de ter chegado à final da Liga dos Campeões na época passada e diz que os patrocinadores podem ter pago bónus adicionais em resultado do relativo sucesso da equipa.

Mas há também outras formas de encaixar grandes somas de transferências nos regulamentos, com o custo inicial a ser distribuído pelos contratos dos jogadores.

"Assim, Grealish assinou um contrato de seis anos. Se Kane fizer o mesmo, temos um valor [estimado] de 350 milhões de dólares repartidos por seis anos. Portanto, são menos de 60 milhões de dólares por ano", disse Maguire.

"Ao mesmo tempo, o Manchester City vendeu jogadores. Quando se vende um jogador, o lucro é todo obtido num ano, em vez de ser distribuído ao longo de um período.

"Por isso, o Manchester City vendeu jogadores, o que vai cobrir a grande maioria dos 60 milhões de dólares da compra de Grealish e, potencialmente, de Kane."

Falando da recuperação do clube após a pandemia, o City disse: "O resultado desses fatores pandêmicos extraordinários é uma perda líquida relatada de £ 126 milhões ($ 148 milhões) para a temporada 2019-20.

"No entanto, o clube espera retornar imediatamente à lucratividade em 2020-21, como resultado de uma temporada menos impactada pelo COVID e receitas diferidas de 2019-20. As prováveis perdas normalizadas para cada uma das temporadas 2019-20 e 2020-21 serão, portanto, inferiores a £ 60 milhões ($ 70 milhões) por ano."

'O impossível se tornou ainda mais difícil'

Maguire diz que, dentro das actuais directrizes do FFP, os "grandes clubes" do futebol inglês continuarão a afastar-se do resto da liga, a menos que o FFP seja repensado.

"Para um clube entrar e desafiar a elite existente, foi extremamente difícil historicamente", disse ele.

"As pessoas apontarão o facto de o Leicester City ter ganho a Premier League em 2016 como prova disso [...] mas imediatamente após o Leicester City ter ganho a Premier League, esses grandes clubes forçaram a Premier League a alterar as regras em termos de distribuição do dinheiro da televisão para concentrar uma maior proporção desse dinheiro nas mãos da elite.

"Por isso, o que era quase impossível tornou-se ainda mais difícil em consequência destas mudanças nas regras."

Uma das equipas que está a tentar fazer nome esta época é o Leeds United.

O clube teve a sua primeira temporada de volta à primeira divisão desde 2004 no ano passado, mas ainda está muito longe da sua antiga glória.

O Leeds foi uma das equipas mais dominantes do futebol inglês durante décadas, mas isso foi antes de o dinheiro entrar na Premier League.

O atual proprietário, Andrea Radrizzani, diz que reduzir o fosso para a elite moderna da liga não é tarefa fácil, mas espera que a imprevisibilidade do futebol possa beneficiar uma equipa como a sua, que tenta encontrar o caminho de volta ao topo.

"Há uma dimensão diferente de receitas entre os clubes e um nível diferente de oportunidades financeiras entre os clubes", disse Radrizzani à CNN Sport antes da nova época.

"Jogamos na mesma liga e tentamos mostrar que o futebol é um desporto que pode sempre trazer surpresas. Por isso, temos de nos lembrar do que o Leicester fez há alguns anos.

Assim, com o início de uma nova época à porta e com a campanha do ano passado - assolada pela pandemia - um pouco distante na memória, parece que os clubes e os adeptos estão ansiosos por recuperar o tempo perdido.

O dinheiro pode ser rei, mas, como já vimos várias vezes, o futebol tem uma forma maravilhosa de contrariar as probabilidades.

Fonte: edition.cnn.com