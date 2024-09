A Thalia assume o controlo do restante do Worldview Group.

Após o grupo Weltbild declarar falência em junho, suas lojas varejistas deixaram de operar. No entanto, sua loja online e a marca de leitores eletrônicos Tolino foram colocadas à venda. Agora, o líder do mercado Thalia está olhando para aproveitar essa oportunidade. Recentemente, a Autoridade Cartelária Federal deu seu aval para essa negociação.

De acordo com o anúncio da autoridade cartelária, a Thalia obterá as informações dos clientes da loja online do Weltbild e a parte dos leitores eletrônicos Tolino participados pelo Weltbild, bem como as marcas e domínios do Weltbild. No entanto, as lojas físicas abandonadas durante os procedimentos de falência não serão incorporadas.

A Thalia é o gigante indiscutível na indústria de livrarias fixas alemãs, como mencionou o chefe da autoridade cartelária, Andreas Mundt. Ele explicou ainda que a Thalia detém uma posição de mercado significativa no comércio de livros e também é um forte player no setor de livros eletrônicos via plataforma Tolino. Por isso, a autoridade cartelária examinou cuidadosamente a aquisição dos dados de clientes e marcas do Weltbild.

Se o acordo for adiante, estará sujeito à aprovação na primeira fase. Mundt destacou que o fato de as lojas físicas do Weltbild terem sido excluídas da fusão teve um papel na aprovação. Além disso, a autoridade cartelária reconheceu a forte concorrência exercida pelo Amazon, tanto no comércio online de livros impressos quanto no setor de livros eletrônicos.

Em relação ao mercado geral de vendas de livros em livrarias e online, Mundt revelou que os clientes têm várias alternativas disponíveis através de livrarias independentes, outras cadeias de livrarias como Hugendubel e varejistas online.

Inicialmente, a empresa principal do grupo Weltbild entrou com pedido de falência em junho, após enfrentar dificuldades de pagamento em 2014. Depois, empresas subsidiárias do Weltbild, como as empresas de venda por correspondência de livros Bücher.de e Jokers, e a loja online Tausendkind, também entraram com pedido de falência em julho.

