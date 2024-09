FTX era uma empresa bem conhecida, endossada por celebridades, que permitia a indivíduos comprar e vender ativos digitais.

Sua queda ocorreu em novembro de 2022, quando os clientes optaram por retirar seus fundos rapidamente, impulsionados por alegações sobre as ligações questionáveis de FTX com a empresa de criptomoedas do fundador, Alameda Research.

Após o colapso da FTX, Ellison, então à frente da Alameda, confessou sete acusações federais de fraude e conspiração. Ela se voltou contra Sam Bankman-Fried, fundador de ambas, FTX e Alameda, que foi acusado de liderar um esquema para enganar investidores e apropriar-se de $8 bilhões dos fundos dos usuários da FTX.

Negando qualquer má conduta, Bankman-Fried foi considerado culpado e enfrentou uma sentença de 25 anos, apresentando um recurso na semana passada.

O depoimento de Ellison durante o julgamento de Bankman-Fried no outono passado provou ser crucial.

Em uma recente submissão ao Juiz Lewis Kaplan, os promotores elogiaram a sinceridade e o apoio substancial de Ellison à investigação, um fator crucial para minimizar seu tempo potencial na prisão, apesar de enfrentar acusações semelhantes às de Bankman-Fried.

Desde o início, Ellison atuou como a principal testemunha da acusação, trabalhando de perto com Bankman-Fried e fornecendo atualizações regulares sobre seus negócios e relacionamento pessoal tumultuado. Seu depoimento em um julgamento que enfatizava tópicos técnicos e intrincados, como ativos digitais e finanças descentralizadas, acrescentou uma perspectiva emocional e relatable.

Durante três dias no banco dos réus, Ellison, com 29 anos, repetidamente esclareceu que, ao longo de seu mandato na Alameda, ela olhava para Bankman-Fried em busca de orientação. Respondendo a várias perguntas sobre tarefas atribuídas, tanto legais quanto ilegais, ela costumava responder “Bankman-Fried era responsável”.

No entanto, alguns críticos, incluindo os advogados de defesa de Bankman-Fried, apontaram que Ellison, embora fosse influente em seu cargo, não estava verdadeiramente agindo como uma delatora.

De acordo com Dennis Kelleher, presidente da organização sem fins lucrativos Better Markets, Ellison merecia, sem dúvida, clemência. No entanto, ele enfatizou que ela tinha o poder de pôr fim à fraude muito antes que as perdas excessivas, investidores enganados e clientes ludibriados resultassem.

Após o colapso da FTX, as contas dos clientes foram congeladas. Surpreendentemente, os administradores da falência relataram ter recuperado ativos suficientes para reembolsar a maioria dos credores da FTX, inclusive com juros, graças a um aumento notável no valor dos ativos de criptomoedas.

Embora a sentença esteja a critério do Juiz Kaplan, os profissionais do direito preveem que Ellison não cumprirá prisão.

No Distrito Sul de Nova York, onde o caso foi levado a julgamento, “a grande maioria dos informantes de colarinho branco não cumpre prisão”, identificou Jordan Estes, agora sócio da Kramer Levin, anteriormente um promotor federal. Essa tendência é ainda mais pronunciada quando o histórico criminal da pessoa é limpo.

Josh Naftalis, que também foi um promotor federal, observou que “um fator essencial na sentença de Ellison será se a magnitude da fraude – bilhões em perdas – merece uma pena de prisão”. Naftalis, agora um advogado de defesa de colarinho branco na sede de Nova York da Pallas, esclareceu que os promotores terem descrito sua cooperação como “notável” sugeriam, indiretamente, que uma pena de prisão era improvável.

Os procedimentos legais contra outros executivos da FTX continuam.

Ryan Salame, um ex-executivo da FTX, foi sentenciado a mais de sete anos de prisão após se declarar culpado por uma violação de financiamento de campanha e por exercer uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada. Dois outros executivos antigos, Nishad Singh e Gary Wang, que aceitaram acordos de delação e testemunharam contra Bankman-Fried, estão agendados para sentença neste outono.

