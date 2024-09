A tempestade tropical John, com força de furacão, inicia alertas de inundações alarmantes após o seu impacto no México.

John atingiu a costa com ventos consistentes de 120 mph (193 kph), marcando seu ponto de terra em torno das 21h15 local, ao sul-sudoeste de Marquelia, no estado de Guerrero, de acordo com o relatório do Centro Nacional de Furacões.

Desde então, a tempestade diminuiu para uma depressão tropical, com uma trajetória gradual noroeste em direção a Acapulco, no estado de Oaxaca. Devido à sua velocidade lenta e contato com colinas próximas, há uma forte probabilidade de "chuva sem precedentes tanto ao longo da costa quanto no interior", de acordo com a mesma fonte.

No dia anterior, os ventos máximos da tempestade estavam em 35 mph (56 kph), mas ela passou por dois pronunciados aumentos em um período de 24 horas, acelerando significativamente seu ritmo.

Há a possibilidade de que a tempestade ressurgirá sobre o oceano, potencialmente fortalecendo à medida que seu centro passar perto da costa sul do México. Independentemente de sua movimentação caprichosa, John manterá uma saída constante de chuva pesada e potenciais enchentes repentinas ao longo do sul do México nos próximos dias.

De acordo com a Associated Press, o governo de Oaxaca evacuou 3.000 pessoas e estabeleceu 80 abrigos, enquanto as aulas foram canceladas em várias zonas costeiras na terça-feira.

Empresas em Puerto Escondido, um popular ponto turístico na parte sul do estado, fecharam as portas após a suspensão das atividades nas principais áreas da praia devido a ordens oficiais.

Ana Aldai, funcionária de um restaurante próximo, expressou suas preocupações à AP devido à notificação repentina, afirmando: "Não havia tempo suficiente para fazer compras necessárias".

O governo do México atualizou o aviso de furacão para zonas a leste de Acapulco a Lagunas de Chacahua, mudando-o para um aviso de tempestade tropical. Todos os avisos de furacão anteriores foram cancelados.

A precipitação prevista varia de 6 a 12 polegadas, com totais isolados potenciais de até 15 polegadas nas áreas costeiras de Chiapas. A acumulação prevista varia de 10 a 20 polegadas, com máximas localizadas chegando a 30 polegadas, nas áreas ao longo e perto da costa de Oaxaca a sudeste de Guerrero, até quinta-feira. Essas chuvas podem causar enchentes repentinas e deslizamentos de terra nas áreas acidentadas.

Dadas as condições climáticas, é importante ficar dentro de casa e evitar atividades ao ar livre não essenciais. A tempestade é prevista para trazer chuva pesada e potenciais enchentes repentinas ao sul do México.

