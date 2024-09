A tempestade tropical Helene previu-se para se materializar rapidamente e amplificar significativamente antes de atingir a Flórida diretamente.

A perturbação atmosférica ainda não se desenvolveu completamente, mas é prevista para fazê-lo em breve, razão pela qual o Centro Nacional de Furacões a rotulou como Potencial Ciclone Tropical Nove para alertar sobre sua ameaça iminente.

Avisos de tempestade tropical e furacão estão ativos em regiões específicas do México e Cuba. Avisos semelhantes podem ser emitidos para os EUA, com um possível impacto em Florida já na noite de quinta-feira.

O Potencial Ciclone Tropical Nove é um agrupamento desorganizado de chuvas e trovoadas girando no mar do Caribe ocidental. Este sistema pode levar a precipitações potencialmente inundatórias em países como a América Central, México, Cuba e Jamaica à medida que tenta se organizar em um sistema tropical.

Apesar de seu caminho e intensidade poderem mudar, Helene é esperada para se mover para o norte sobre águas extremamente quentes no Golfo do México, o que pode aumentar sua força ao colidir com a costa do Golfo dos EUA.

O Centro Nacional de Furacões espera que Helene se intensifique dramaticamente sobre um excepcionalmente quente Golfo do México - uma situação que se torna cada vez mais provável devido ao aquecimento global induzido pela poluição dos combustíveis fósseis.

Ventos fortes, potencialmente destrutivos, e ressurgas de tempestade são prováveis onde o sistema fizer o impacto final. O sistema também estimulará ondas fortes no Golfo e pode gerar ondas poderosas e correntes de retorno perigosas em toda a bacia ampliada, especialmente mais tarde na semana.

O Centro Nacional de Furacões aponta para a área da Grande Curva da Flórida como o local provável de impacto, mas as pessoas da costa do Golfo da Flórida até a Louisiana oriental devem permanecer vigilantes durante toda a semana.

A confiança na trajetória específica do sistema aumentará à medida que ele se formar, já que os modelos de previsão lutam para determinar seu caminho com precisão sem um centro definido para alvo.

Os modelos de previsão em conjunto, que são coleções de várias corridas de modelo iniciadas com pequenas diferenças para representar uma ampla gama de resultados, estão se concentrando na costa leste do Golfo como o local mais provável para um impacto mais tarde na semana. Quando as trilhas dos modelos em conjunto convergem mais perto umas das outras, indica um maior nível de confiança na trilha.

Embora haja um agrupamento mais concentrado ao longo da costa leste do Golfo, ainda não é uma certeza.

Independentemente de seu caminho exato, chuvas significativas são possíveis para uma grande parte do Sudeste a partir da metade da semana. Um risco de chuva de enchente de nível 2 em 4 é estabelecido para grande parte da Flórida, Geórgia, Alabama e partes dos Carolinas na quinta-feira, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo.

A tempestade pode se tornar o quarto furacão a atingir os EUA neste ano. Os outros três storms intensificaram significativamente antes de fazer o impacto como furacões: Beryl, Debby e Francine.

A última vez que quatro ou mais furacões impactaram os EUA em uma única temporada foi a temporada catastrófica de 2020.

As condições climáticas no Golfo do México são esperadas para contribuir significativamente para a intensificação do Potencial Ciclone Tropical Nove. Os moradores da América Central, México, Cuba e Jamaica devem monitorar o tempo de perto devido às potenciais chuvas pesadas e enchentes.

