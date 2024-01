A tempestade do fim de semana oferece a primeira hipótese de neve para partes do Nordeste e do Atlântico médio em quase dois anos

Mas é simplesmente demasiado cedo para dizer quais as partes destas regiões que verão neve - ou a quantidade que cairá - com a chegada da tempestade ainda a cinco dias de distância. Esses resultados dependerão em grande medida do momento, da intensidade e da trajetória da tempestade, que ainda são altamente incertos, dado que o sistema responsável pela mesma ainda se encontra a milhares de quilómetros de distância, ao largo da costa oeste dos EUA.

O que se sabe é que um trajeto ativo de tempestade no Pacífico, típico de um inverno El Niño, irá enviar uma série de tempestades através dos EUA na próxima semana, apresentando a maior probabilidade de neve com impacto até agora neste inverno em algumas das áreas mais populosas do país na Costa Leste.

O sistema responsável pelo potencial clima invernal atravessará primeiro a metade sul dos EUA até sexta-feira, antes de se deslocar para o Leste durante o fim de semana.

Em grande parte do Sul, isto significará uma chuva fresca. O leste do Texas, a Louisiana e o sul do Mississippi, todos ainda a sofrer de seca após um verão de calor extremo e falta de chuva, estão na mira do que seria uma chuva largamente benéfica.

A chuva começará na quinta-feira à noite no leste do Texas e progredirá com a trajetória da tempestade para leste, ultrapassando o sudeste e partes do meio do Atlântico com o tempo. Esta tempestade poderá causar problemas de inundações no Sul, particularmente em áreas que foram encharcadas na terça e quarta-feira por outro sistema húmido.

A confiança na trajetória exacta da tempestade diminui depois de deixar o Sudeste. Na terça-feira, os modelos de previsão concordaram que uma tempestade impactante passará pelo meio do Atlântico e pelo Nordeste e produzirá neve significativa onde houver ar frio, mas diferiram quanto à quantidade de neve que poderá cair e onde.

"A precipitação forte espalhar-se-á pelo Sudeste/Médio Atlântico e possivelmente pelo Nordeste no próximo fim de semana, com um potencial crescente de neve forte a norte e a oeste da baixa", afirmou o Centro de Previsão do Tempo. "As quantidades exactas e o tipo de precipitação para algumas das principais cidades da Costa Leste permanecem altamente incertos neste momento, mas precisam de ser observados".

A maior confiança para neve significativa estava nas áreas de maior altitude dos Apalaches e no interior do Nordeste, incluindo o centro da Pensilvânia.

Com a forte precipitação esperada, a questão chave será onde cai como neve e onde cai como chuva, especialmente ao longo do corredor I-95 altamente povoado de Washington, DC, a Boston.

Se mesmo uma polegada de neve caísse ali, acabaria com as sequências significativas de ausência de neve para algumas grandes cidades que se arrastam há quase dois anos.

A cidade de Nova Iorque esperou quase 700 dias por um centímetro de neve num único dia de calendário. Apenas 2.3 polegadas caíram no Central Park durante todo o ano de 2023, tornando-oo ano civil com menos neve da cidade já registrado, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. O mesmo aconteceu com a Filadélfia e o Aeroporto Internacional Dulles da área de DC.

Não é que o Nordeste tenha passado sem precipitação. Em meados de dezembro, uma poderosa e mortífera tempestade costeira cortou a eletricidade a centenas de milhares de pessoas e provocou graves inundações em toda a região.

Mas tem estado demasiado quente para que a precipitação caia sob a forma de neve, algo que se está a tornar mais comum à medida que as temperaturas globais aumentam devido à poluição dos combustíveis fósseis que aquece o planeta.

Grande parte dos EUA teve um dezembro mais quente do que a média. As temperaturas mais quentes fizeram com que a neve fosse mais difícil de encontrar. Como resultado, a cobertura de neve, ou seja, a quantidade de terra coberta por neve, atingiu a sua extensão mais baixa na América do Norte desde 2005, segundo dados da NOAA.

Fonte: edition.cnn.com