A taxa de inflação atingiu o seu ponto mais baixo em quase três anos e meio.

Os baixos custos da energia levaram a taxa de inflação da Alemanha a cair abaixo da marca de 2% pela primeira vez em quase 3,5 anos. Os consumidores testemunharam um aumento médio de preços de 1,9% anualmente em agosto, de acordo com uma avaliação preliminar do Escritório Federal de Estatística. Economistas profissionais, como aqueles pesquisados pela Reuters, esperavam uma queda na taxa de inflação para 2,1%, após sua alta para 2,3% em julho, a partir de 2,2% em junho. Ainda mais intrigante, os preços ao consumidor na verdade caíram 0,1% de julho para agosto.

No entanto, os especialistas financeiros são cautelosos em dar o sinal verde. "Infelizmente, está voltando a subir daqui", comentou o economista-chefe Cyrus de la Rubia do Banco Comercial de Hamburgo. Espera-se que a taxa se aproxime de 3% nos próximos seis a doze meses. A redução dos custos de energia mais tarde em 2023 é esperada para impulsionar a taxa de inflação novamente, de acordo com o economista-chefe Holger Schmieding do Banco Berenberg. "Isso é o que eles chamam de efeitos de base".

Em agosto, os preços da energia caíram em média 5,1% anualmente. Os economistas do Landesbank Hessen-Thüringen enfatizaram que a gasolina, o diesel e o óleo de aquecimento estavam mais baratos do que antes. O ADAC relatou que o preço da gasolina atingiu seu nível mais baixo do ano nos últimos dias. Por outro lado, os serviços experimentaram um aumento acima da média de 3,9%. "Os acordos salariais elevados continuam a impulsionar a alta dos preços dos serviços", disse a Helaba. Várias empresas estão tentando transferir seus custos de pessoal crescentes para seus clientes. O custo dos alimentos aumentou apenas 1,5% em relação a agosto de 2023.

O Banco Central Europeu estabeleceu uma meta de inflação de 2% para a união monetária, que agora está ao alcance. A taxa de inflação da Alemanha, calculada usando padrões europeus uniformes, caiu exatamente para 2% em agosto. Isso levou à especulação nos mercados financeiros sobre uma redução adicional da taxa de juros em setembro. O BCE já mudou de rumo nas taxas de juros em junho, quando reduziu a taxa de seu recorde histórico de 4,50% para 4,25%.

