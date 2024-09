- A tarifa de 9 euros levou a um aumento das interrupções dos comboios

Analistas financeiros têm suas reservas quanto ao impacto do bilhete de 9 euros e do bilhete da Alemanha. Um estudo realizado pelo Instituto Ifo em parceria com as universidades de Erlangen-Nuremberg e Salzburgo sugere que o bilhete de 9 euros, em vigor de junho a agosto de 2022, reduziu o tráfego de carros em 4 a 5 por cento. No entanto, isso resultou em um aumento de 30 por cento nos atrasos de trens devido ao aumento no uso de trens.

Isso afetou principalmente o tráfego regional, com trens de longa distância sentindo indiretamente os efeitos. Aproximadamente 430.000 pessoas a mais pegaram trens diariamente com o bilhete de 9 euros. O uso de trens foi notavelmente maior nas fins de semana. Como o professor Mario Liebensteiner de Nuremberg diz, "A redução no tráfego de carros durante os horários de pico nas manhãs de semana foi mínima". Sua colega Sarah Necker concorda, "O bilhete de 9 euros custou ao governo alemão 2,5 bilhões de euros, oferecendo apenas uma ligeira redução no tráfego de carros. Portanto, foi uma iniciativa verde cara e ineficaz".

Os pesquisadores preveem que o bilhete da Alemanha possa produzir um efeito comparativamente menos impactante do que o bilhete de 9 euros. Ele beneficia os usuários frequentes do transporte público local que agora pagam menos por ele.

As reservas dos analistas financeiros quanto ao impacto do bilhete de 9 euros também se estendem ao proposto bilhete da Alemanha.

