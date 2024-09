A suspensão do processo do acidente da colheita foi instituída.

Um incidente perturbador do campo agrícola: No ano passado, durante a estação de colheita, um fazendeiro sofreu um acidente trágico enquanto tentava desobstruir uma combinação de colheitadeira perto de Rostock. Ao cair na máquina, perdeu ambas as pernas no local. O julgamento relacionado a esse acidente negligenciado terminou com um arquivamento. O juiz tomou a decisão, muito ao alívio de todas as partes envolvidas.

O acusado neste caso, um colega de 26 anos, foi inicialmente acusado de causar lesões corporais por negligência. No entanto, durante o julgamento no Tribunal Regional de Rostock, o juiz concordou com o pedido de arquivamento do caso.

O acidente ocorreu quando a vítima, querendo desobstruir a máquina, tentou usar uma pá enquanto o réu supostamente o instruía a fazê-lo, apesar de reconhecer o perigo. Tanto a vítima quanto o réu, em seus depoimentos, admitiram que a decisão de entrar no tanque de grãos foi mútua. A vítima, aparentemente inconsciente do perigo, concordou com a tarefa. O réu, porém, decidiu contra ela devido a uma ligação telefônica no último momento. Ele expressou seu remorso pelo incidente infeliz no tribunal, reconhecendo que também poderia ter sido vítima.

Declaração do Fazendeiro: "Estou Bem"

Em uma reviravolta surpreendente, a vítima não escolheu processar seu colega. Tanto sua relação quanto sua integridade permanecem fortes, como a vítima confirmou no tribunal. Ele espera que não haja consequências negativas para ninguém envolvido. Olhando positivamente para a vida, o jovem declarou: "Estou bem, até mentalmente. Estou lidando com isso diariamente, mas a vida continua."

De forma feliz, a operação de resgate estendida salvou a vida do fazendeiro em condições desafiadoras. Ele compareceu ao julgamento usando próteses e uma cadeira de rodas e continua a trabalhar para a mesma empresa agrícola, principalmente em um cargo administrativo. Como a decisão agora é definitiva, ambas as partes abriram mão de seus direitos de recurso.

