A superestrela da NFL JJ Watt e o diretor da equipa de F1 da Haas, Guenther Steiner, o mais improvável dos amores

Mas JJ Watt e Guenther Steiner estão a quebrar esse molde.

Watt, três vezes eleito Jogador Defensivo do Ano da NFL, apaixonou-se pela Fórmula 1 através do documentário imersivo de sucesso da Netflix, "Drive to Survive", e a sua personagem favorita não era outra senão o diretor da equipa Haas, Steiner.

O avuncular homem de 57 anos tornou-se um favorito dos fãs durante a documentação da temporada de F1 do programa, chamando particularmente a atenção da estrela do Arizona Cardinal, o defensive end Watt.

Em março deste ano, depois de os pilotos da Haas, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, terem terminado em quinto e 11º lugar, respetivamente, no Grande Prémio do Bahrain, Watt tweetou: "Alguém que ponha o Guenther Steiner à frente de uma câmara e o injecte nas minhas veias. KMag em 5º e Mick em 11º?!? Quebrem todas as portas!"

Em resultado disso, Watt e o seu irmão mais novo TJ - também ele uma estrela da defesa dos Pittsburgh Steelers e atual Jogador Defensivo do Ano - foram convidados para a garagem e área das boxes da Haas antes do Grande Prémio de Miami.

Durante o tempo em que estiveram nas boxes, os irmãos Watt passaram algum tempo com os engenheiros, experimentando as rápidas paragens nas boxes que impressionam os fãs.

Watt disse a Amanda Davies, da CNN Sport, que embora precise de "trabalhar nisso", acredita que se "voltasse algumas vezes e tivesse mais, acho que poderia ter sido uma estrela do rock".

Steiner, por outro lado, viu alguma competição saudável entre os dois irmãos estrelas da NFL.

"Acho que o maior desafio dele era vencer o irmão. Eu via-o, observava-o quando o faziam", disse ele a Davies.

"Eles só queriam ganhar um ao outro. Eu era melhor do que tu, sabes? E sendo ele o mais velho, obviamente, queria ser o maior. Não é fácil. Toda a gente pensa que é fácil fazer estas paragens nas boxes, mas são bastante desafiantes."

Depois do fim de semana cativante que Watt teve, voltou a tweetar os seus elogios a Steiner.

"Seja qual for a equipa de que Guenther Steiner seja diretor, sou um fã", escreveu. "Muito obrigado ao Guenther, KMag, Mick, Stu e a todos na garagem da Haas pela hospitalidade e por nos deixarem testar as nossas capacidades nas boxes.

"Podemos não caber no carro, mas conseguimos levantar o raio da coisa."

Aprendizagem

Watt e Steiner são dois extremos da escala física.

Um é um homem enorme e imponente como um Golias, o outro é um europeu mais pequeno, ligeiramente grisalho e com um bigode caraterístico.

"Ele é uma superestrela", diz Steiner sobre Watt. "É o verdadeiro homem. Olha só para o nosso tamanho. Eu sou um ratinho comparado com ele."

Mas o que Steiner pode não ter em tamanho físico, ele compensa com certeza em personalidade.

Watt ficou encantado com a sua natureza carismática, chegando a chamar-lhe "uma celebridade muito grande por aqui". Mas foi a sua honestidade que realmente conquistou o coração do jogador de 33 anos.

"Acho que é a paixão, o entusiasmo, o trabalho de equipa e a energia que o envolve. Acho que especificamente aqui", explicou Watt. "E acho que, especificamente, a razão pela qual as pessoas se identificam com Guenther é a sua energia e o quanto ele se dedica à sua equipa e aos seus rapazes, o quanto ele se preocupa e um pouco de entusiasmo e um pouco do carácter e da linguagem colorida também.

"Mas é real, é honesto, é verdadeiro. E dá para perceber que tem significado, e acho que é isso que é tão fixe."

Durante o seu tempo no GP de Miami - a corrida de estreia no novo circuito da Flórida - Watt ficou a conhecer o funcionamento interno da equipa Haas F1.

Passou algum tempo com Magnussen e Schumacher, ficando a par da forma como a equipa americana faz as coisas.

E mesmo para alguém que exerce o seu ofício num desporto orientado para os pormenores - com manuais e dietas exactas - Watt admitiu que ficou impressionado com a precisão necessária para ser bem sucedido neste desporto.

"A quantidade de coisas que têm de correr corretamente para que esta coisa seja bem sucedida. Quero dizer, todas as pequenas porcas e parafusos, e há um tipo com Windex a limpar a asa e a quantidade de coisas e a quantidade de pessoas que são necessárias para que isto seja bem sucedido e se uma pessoa fizer asneira uma vez, tudo se pode desmoronar. E acho que é incrível ver isto em movimento".

Crescimento

Os irmãos Watt não foram as únicas superestrelas da NFL vistas nas boxes do GP de Miami.

O sete vezes campeão da Super Bowl e atual quarterback dos Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, foi fotografado com outras lendas do desporto, Michael Jordan e David Beckham.

O evento repleto de estrelas foi descrito como o "Super Bowl da F1" por Lewis Hamilton para Brady no início da semana, e certamente teve a sensação de um evento de exibição com as celebridades da lista A presentes.

Embora Max Verstappen tenha tido um desempenho dominante para conquistar o título inaugural, foi um evento de destaque no calendário da F1, e Steiner acredita que pode ter um efeito positivo no crescimento do desporto nos EUA.

"Conseguiremos manter o crescimento? Não sei porque, no próximo ano, temos Las Vegas, que será a próxima coisa, mas acho que a Liberty Media sabe exatamente o que fazer", disse Steiner.

"Tal como trouxeram a Fórmula 1 até este ponto, saberão como fazer o próximo. E acho que a próxima coisa é estabilizá-la aqui, onde está. E depois, quando estivermos prontos, talvez possamos melhorar novamente.

"Mas, neste momento, penso que estamos a um nível elevado. E mesmo que haja um pouco menos nos próximos anos, não acho que isso seja um drama, porque o interesse é muito grande neste momento. E acho isso fantástico e o que Liberty fez com o seu desporto nos EUA é simplesmente fantástico".

