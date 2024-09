- A sua sagacidade exibia uma dureza ocasional.

No dia 31 de agosto, marcando o aniversário da morte da Princesa Diana (1961-1997), recordações surgem. Ex-esposa do Rei Carlos III (75) e mãe do Príncipe William (42) e do Príncipe Harry (39), ela morreu em 31 de agosto de 1997 após um acidente de carro fatal. Seu antigo cabeleireiro agora compartilha o lado mais leve da princesa que sofreu esse destino trágico.

A Princesa Diana era "uma pessoa extraordinária, autêntica"

Richard Dalton, que cuidava dos cabelos de Diana até 1991, colaborou no livro "É tudo sobre o cabelo - Minha passagem com Diana" com Renae Plant. Dalton compartilhou: "Foi divertido revisitar essas memórias depois de interagir com ela diariamente por uma década." Seu objetivo era destacar "como ela era engraçada" e "que pessoa extraordinária e autêntica ela era". "Achei o lado engraçado da Diana muito cativante", Dalton revelou. "Ela queria ser 'normal' e era como qualquer um de nós."

No livro, Dalton descreve o "sentido de humor extraordinário e brincalhão" de Diana. "Seus gracejos eram hilários", o cabeleireiro revelou. Ela sempre estava fazendo piadas e pregando peças. E seu humor podia ser "bastante picante" às vezes. "Ela era hilária e gostava de nos enganar."

A Princesa e o Corgi

Dalton conta uma história envolvendo um dos Corgis da Rainha Elizabeth II (1926-2022) que entrou em um quarto de vestir onde ele estava presente. Ele estava acariciando o cachorro quando Diana entrou. O Corgi começou a lamber as pernas de Diana e ela perguntou: "De quem é esse cachorro?" Ele respondeu: "É o novo Corgi de sua sogra." Rindo, ela respondeu: "Bem, afaste-o, porque ele está lambendo toda a minha bronzeadora artificial das pernas."

