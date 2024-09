A Southwest Airlines revela o seu cronograma e estratégia para eliminar a sua política de assentos abertos.

A política de assentos abertos não desaparecerá no próximo ano. A companhia aérea revelou na quinta-feira que os passageiros poderão garantir um assento reservado até o final de 2025, e esses assentos começarão a aparecer nos voos já em 2026.

A Southwest anunciou em julho sua intenção de abandonar a estratégia de assentos abertos que mantém há 53 anos. Além disso, anunciou que introduzirá assentos premium pela primeira vez. Atualmente, todos os assentos em suas cabines são da mesma classe.

Um dos motivos pelos quais a Southwest não está lançando seu sistema de assentos designados mais cedo é o tempo necessário para remodelar os assentos premium nas aeronaves. No entanto, os assentos reservados são quase universais em outras companhias aéreas e poderiam ter sido implementados muito antes. A Southwest adiou a data prevista para o lançamento durante uma declaração feita durante a apresentação do dia do investidor na quinta-feira. Infelizmente, eles não divulgaram quando os assentos premium com espaço adicional para as pernas estarão disponíveis.

A Southwest vem enfrentando pressão de um grupo de acionistas ativistas, a Elliott Investment Management, que defende a nomeação de uma nova equipe de liderança e outras ajustes para aumentar a lucratividade da empresa. A Southwest mantém que os planos para assentos designados estavam em andamento antes da pressão da Elliott e alega que 80% dos clientes da Southwest e 86% dos passageiros que escolhem outras companhias aéreas preferem assentos designados.

Além disso, eles anunciaram que estabelecerão parcerias com companhias aéreas estrangeiras, permitindo que seus passageiros reservem voos internacionais. A Southwest possui menos voos internacionais do que suas principais concorrentes, American, United e Delta Airlines. A primeira parceria da Southwest será com a Icelandair no próximo ano, estabelecendo uma conexão em seu hub do Aeroporto Internacional de Baltimore-Washington. A companhia aérea também confirmou declarações anteriores de que os passageiros ainda poderão despachar até duas bagagens sem custo adicional.

Esta é uma história em evolução. Ela será atualizada.

A decisão da Southwest de introduzir assentos premium e assentos designados representa uma mudança significativa em sua estratégia comercial. Com os assentos reservados se tornando uma norma na indústria, a Southwest pode atrair mais viajantes a negócios em busca de conforto e conveniência.

