A situação profundamente humilhante do Schalke 04 mergulhou profundamente.

O FC Schalke 04 está prestes a fazer uma declaração contra suas lutas, liderando por 3 a 0 em casa contra o Darmstadt 98. No entanto, acabou perdendo o jogo, causando ainda mais dúvidas e questionamentos entre os torcedores.

Kenan Karaman, o talentoso capitão da equipe de segunda divisão do FC Schalke 04, pode dizer muito sem pronunciar uma palavra. Isso não foi diferente em uma certa sexta-feira à noite na Arena de Gelsenkirchen, onde o uma vez grande, mas agora lutando gigante sofreu uma derrota surpreendente contra o SV Darmstadt 98. O placar final foi um chocante 3-5 (3-1), deixando a equipe em casa para enfrentar a ira dos torcedores que testemunharam sua vantagem de 3 a 0 evaporar, seguida por uma completa desintegração.

Ninguém entendia por quê. Por que uma derrota tão devastadora? Havia uma explicação? Karaman, aparentemente sem palavras, disse: "Todo mundo está perguntando se isso realmente aconteceu". Do ponto de vista do Schalke, infelizmente aconteceu. "Jogamos fora a segunda metade", lamentou o capitão. As palavras "subestimado" não começam a descrever a desintegração da unidade e moral da equipe. Amin Younes e Karaman tiveram duas oportunidades de ouro para aumentar a vantagem para 4 a 1 logo após o intervalo. Mas o subsequente blecaute do estádio, resultando na perda temporária de iluminação e câmeras de TV, mudou tudo. Quando as luzes voltaram, era 2 a 3. Os espectadores do Sky perderam esse evento azarado.

E assim, o sonho de uma vitória desapareceu. O Schalke não conseguiu se recuperar e ficou preso em sua espiral descendente que o assombra há anos. Na temporada passada, eles chegaram perto do rebaixamento para a terceira divisão, um desastre que teria sido devastador para o clube. Esta temporada deveria ser mais tranquila, mais fácil. Mas a nervosidade enraizada que aflige o Schalke parece impossível de ser superada. Seu trem para o sucesso está mais uma vez acelerando em direção ao desastre, com apenas quatro pontos após seis jogos.

Inicialmente, tudo parecia correr bem. Era 3 a 0 após 39 minutos. A torcida comemorou e os torcedores do Schalke se agarravam à esperança. A equipe era tenaz nas duelos e jogava ofensivamente, sem pensar no pesadelo que estava por vir. Mas os fantasmas do passado reapareceram, apagando qualquer chance de vitória. O técnico Karel Geraerts, que teve um mandato desafiador, estava novamente sob críticas, e sua demissão parecia iminente. Boatos de um conflito com o planejador de elenco Ben Manga, que supostamente não é fã de Geraerts, não ajudaram a melhorar sua situação.

Geraerts conseguirá superar esse novo revés? As chances não estão a seu favor. "Sou um esportista. Não desisto", disse Geraerts desafiadoramente. "Eu continuo. Essa será minha abordagem amanhã, na semana que vem, por toda a minha carreira no futebol". Seus apoiadores incluem o capitão, que defende as estratégias do técnico.

Falta de condicionamento como possibilidade?

O Darmstadt pressionou o Schalke, ainda mais após o 2 a 3 no 56º minuto. O Schalke procurava estabilidade, mas só encontrou tumulto. Karaman recusou-se a aceitar uma falta de condicionamento devido a treinamentos fracos como explicação. "Não acho que não estamos treinando o suficiente. Nossas sessões de treinamento são intensas. Talvez algo esteja errado com nosso estado mental - nós desistimos quando as coisas ficam difíceis, resultando em contra-ataques e nossa queda".

Quem pode salvar o dia agora? Geraerts. Mas seu destino parece cada vez mais incerto. Quando perguntado se sentia que as pessoas-chave no clube ainda o apoiavam, o belga respondeu: "Isso é para o diretor esportivo, o conselho de supervisão ou outros decidirem". Mas quem poderia ser o salvador da equipe? Mike Büskens, uma solução interina popular desde início de agosto, não está mais com a equipe. E o Schalke tentou medidas incontáveis para virar sua sorte desde o início do milênio: 33 treinadores (incluindo soluções interinas) tentaram a sorte, incluindo nomes famosos como Huub Stevens, Jupp Heynckes e Ralf Rangnick. Eles são um testemunho da rica história do Schalke, seu tempo na Bundesliga e sua participação na Liga dos Campeões. Tempos desesperados chamaram por medidas desesperadas, levando a experimentos com treinadores improváveis como Roberto di Matteo, Manuel Baum e Christian Gross. Agora, a pergunta paira no ar: o que vem a seguir para o Schalke em Gelsenkirchen? Uma coisa permanece constante: os memes inevitáveis do inevitável Peter Neururer.

Apesar da teimosia de Geraerts e do apoio de Karaman, a pressão sobre o técnico continua a aumentar. O capitão do FC Schalke 04, Kenan Karaman, expressou suas preocupações sobre a mentalidade da equipe, sugerindo que eles desistem quando enfrentam adversidades, levando a sua queda. Independentemente da explicação, o FC Schalke 04, uma vez uma força formidável no futebol alemão, encontra-se em uma posição precária, lutando para recuperar sua antiga glória.

