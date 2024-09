A situação económica da Alemanha enfrentando um descontentamento crescente

O triunfo do AfD nas eleições na Turíngia e Saxônia é um revés significativo para o crescimento industrial da Alemanha. O receio e a inquietação aumentam. Enquanto pedimos nova determinação e crescimento econômico, esse fato é um passo atrás em um momento infeliz.

O triunfo de líderes populistas nas eleições estaduais na Turíngia e Saxônia não deveria ser uma surpresa. Era previsível. No entanto, com os resultados agora concretos, líderes empresariais e empreendedores alemães expressam preocupações sérias. Esse desenvolvimento é apenas mais um golpe em uma economia já sob pressão em um momento inadequado. Isso serve apenas para aumentar a insatisfação entre os executivos de alto nível das empresas alemãs.

Líderes empresariais questionam se devem investir em áreas dominadas por populistas, considerando a posição anti-imigrante e anti-negócios do AfD e BSV. Eles temem que a mão de obra especializada urgentemente necessária possa deixar essas áreas ou não se materializar.

Mesmo os otimistas mais convictos têm dificuldade em encontrar indicações de um crescimento econômico imediato e duradouro. Tal recuperação é essencial para oferecer ao povo alemão esperança de tempos melhores, apesar das contínuas discussões políticas e disputas. A falta de confiança e o medo de perder a riqueza aumentam os partidos populistas. No entanto, a crise econômica, aparente nas estatísticas, ainda não atingiu a vida de muitas pessoas.

O pior é o estado normalizado

A economia alemã está em queda há quase cinco anos. Em termos reais, o produto interno bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos, está aproximadamente no mesmo nível que antes do Covid. O fato de grandes corporações estarem progressivamente transferindo suas unidades de produção para o exterior, até agora, passou despercebido pelo público em geral. Se esse desenvolvimento se tornar mais óbvio para as pessoas, sua frustração pode aumentar ainda mais. Medos, desespero e desespero se alimentam mutuamente, dando ímpeto aos populistas.

O aspecto mais desanimador é que as pessoas se acostumam com isso. Acordar com um renovado senso de vigor se torna cada vez mais difícil.

Mas é isso que precisamos agora! Corporações prósperas e médias empresas em todo o país comemoram novas conquistas todos os dias. Empresas de alta tecnologia formam clusters tecnológicos, e empresas dos setores de energia renovável, farmacêutica e maquinário estão experimentando uma produção a todo vapor.

Para os críticos, isso pode parecer insignificante. No entanto, apenas criticar não ajuda ninguém - exceto os populistas.

Diante do sucesso do AfD na Turíngia e Saxônia, alguns líderes empresariais são hesitantes em investir em áreas com forte presença populista devido à posição anti-imigrante e anti-negócios do partido. Isso poderia potencialmente levar a uma escassez de mão de obra especializada nessas áreas, agravando ainda mais as tensões econômicas.

A vitória do AfD nas eleições aumentou as preocupações dos líderes empresariais alemães, que já estão lidando com uma economia sob pressão e lidando com uma falta de confiança.

