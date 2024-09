A situação de potencial desabrigo de Londres reflete a situação de habitação de Dublin.

Em Dublin, o aluguel médio por metro quadrado agora custa em torno de 32,80 euros, tornando-a uma das cidades mais caras da Europa para moradia. Isso levou a uma crise habitacional, com muitos moradores forçados a sair da cidade ou até mesmo se tornarem sem-teto. Londres enfrenta um problema semelhante devido aos custos crescentes da habitação.

A alta demanda por habitação em cidades como Dublin e Londres tem feito os preços dispararem significativamente. Para jovens indivíduos, morar nessas cidades é muitas vezes um objetivo, mas os custos crescentes se tornaram incontroláveis para muitos. Infelizmente, Dublin é uma das cidades europeias com as aluguéis mais altos. A escassez de habitação na Irlanda pode ser atribuída aos anos 1980, quando o investimento insuficiente em habitação pública e a burocracia excessiva levaram à situação atual. De acordo com um relatório da Comissão de Habitação, a Irlanda precisa de aproximadamente 256.000 casas e apartamentos, e em 2024, 14.000 pessoas estarão sem-teto, incluindo 2.093 famílias e mais de 4.400 crianças.

O aluguel inflado sozinho torna difícil para as pessoas conseguirem pagar a habitação em Dublin, levando a uma maior insegurança financeira e ao aumento do número de sem-teto. Cerca de 60.000 indivíduos irlandeses estão na fila para alocação de habitação social. De acordo com a economista e analista social, Mansi Rawat, o sistema habitacional irlandês é impulsionado pelo lucro e pela privatização. Desenvolvedores privados constroem em terras do estado, os senhorios privados recebem subsídios substanciais pela prestação de "habitação social" e os operadores privados de abrigos de emergência e investimentos privados em aluguéis de alto rendimento são comuns.

32,80 euros por metro quadrado

O aumento dos custos de aluguel tem resultado em um número cada vez maior de pessoas não conseguindo pagar o aluguel, causando um aumento significativo no número de indivíduos que ficam por longos períodos em abrigos de emergência. De acordo com o Índice Imobiliário Deloitte de 2023, os aluguéis em Dublin agora são os segundos mais altos da Europa, com 32,80 euros por metro quadrado, enquanto Munique cobra apenas 19,80 euros pelo mesmo. O aluguel médio em Dublin, onde mais de um quarto da população irlandesa mora, agora ultrapassa 2.100 euros, o dobro do custo há dez anos.

"Os aluguéis e preços das propriedades descontrolados tornam cada vez mais difícil para a geração mais jovem comprar uma casa, forçando-os a gastar uma parte significativa de sua renda em aluguel. Isso leva à instabilidade financeira e contribui para o aumento do número de sem-teto", explica Rawat. Dois terços dos jovens de 18 a 34 anos em Dublin ainda moram com os pais, e não por escolha. Até mesmo professores, assistentes sociais e casais com empregos bem remunerados enfrentam dificuldades para comprar propriedades nas zonas de emprego da cidade, muitas vezes precisando fazer longas viagens.

Os altos custos de aluguel e preços das propriedades estão causando uma queda no número de candidaturas a empregos em Dublin. No entanto, empresas como a Ryanair dependem de empregados na capital, então, no início do ano, a empresa comprou 25 novas casas perto do Aeroporto de Dublin para abrigar sua equipe. O empreendimento, chamado Fostertown Place, inclui casas com três a quatro quartos, um jardim e fica a 2,5 quilômetros do aeroporto e a cerca de 20 minutos do centro da cidade. A Ryanair aluga essas casas a preços acessíveis para ajudar seus empregados a lidar com os altos custos de aluguel.

Londres enfrenta uma crise habitacional semelhante, com custos de aluguel pairando em torno de 26,60 euros por metro quadrado. É comum que indivíduos trabalhadores na casa dos quarenta morem em alojamentos compartilhados, e a pandemia levou a uma queda no desejo de morar na metrópole. Especialistas alertam que as empresas com sede em Londres podem precisar em breve comprar casas e apartamentos para reter seus empregados na cidade.

Enquanto a estratégia "Habitação para Todos" da Irlanda não proporcionou alívio significativo, o Reino Unido viu algumas melhorias. As recentes reformas no Reino Unido se concentraram em reduzir as restrições de planejamento e promover a construção de mais habitações, especialmente em torno de estações de transporte. De acordo com Rawat, essas medidas aliviaram alguma pressão no mercado imobiliário ao aumentar a disponibilidade de habitações e reduzir os aluguéis em certas áreas.

No entanto, Rawat também enfatiza a necessidade de uma mudança fundamental na política habitacional para resolver efetivamente a crise habitacional em ambos os países. Na Irlanda, a intervenção direta do governo na forma de habitação pública, controle de aluguel mais forte e medidas preventivas contra despejos é essencial. No Reino Unido, a continuação de uma política amigável à habitação poderia melhorar ainda mais a situação, mas os governos locais precisam de mais apoio para abordar as necessidades específicas da comunidade. A Justiça Social para a Irlanda busca que 20% do total do estoque habitacional seja designado como habitação social.

Em conclusão, a demanda por habitação acessível em cidades metropolitanas como Dublin e Londres atingiu um ponto crítico. A situação habitacional atual na Irlanda é particularmente grave, com muitos enfrentando a possibilidade de se tornarem sem-teto. O Reino Unido viu algumas melhorias com as recentes reformas habitacionais, mas mudanças drásticas na política habitacional são necessárias para ambos os países para abordar efetivamente a crise habitacional.

Leia também: