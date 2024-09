A situação de 28 trilhões de dólares está destinada a piorar, pois Harris e Trump aparentemente a ignoram.

Agora, com preocupações crescentes sobre uma lacuna orçamentária em expansão e uma pilha de dívidas aumentando, o ex-Presidente Donald Trump e a Vice-Presidente Kamala Harris exibem esforços mínimos para abordar o problema. Em vez disso, seus planos financeiros, se implementados, apenas intensificariam o deficit orçamentário cada vez maior, como previsto por vários grupos de vigilância neutros.

Este é um problema sério, já que os americanos não podem se dar ao luxo de ter um líder que não leva essa questão a sério, considerando as implicações da acessibilidade habitacional e a capacidade do governo de gerenciar crises como a Covid-19.

Um deficit orçamentário surge quando os gastos de um país ultrapassam sua receita, principalmente através da arrecadação de impostos. O governo preenche essa lacuna vendendo títulos, como notas e bonds do Tesouro, aumentando a dívida. O deficit é projetado para aumentar nas atuais circunstâncias e pode piorar ainda mais sob os planos propostos tanto por Harris quanto por Trump, se implementados.

Já os EUA estão à beira do abismo da dívida, com a dívida pública federal detida pelo público chegando a cerca de $28 trilhões, quase equivalente ao valor de toda a economia dos EUA.

Inclusive, o presidente do Fed, Jerome Powell, geralmente reservado sobre o que os oficiais deveriam fazer, expressou suas preocupações.

"Provavelmente já passou da hora de uma discussão madura entre os oficiais eleitos para levar o governo federal de volta a um caminho fiscal sustentável", disse Powell em uma entrevista recente no "60 Minutes".

Durante o recente debate presidencial Trump-Harris, o assunto do deficit orçamentário foi mencionado apenas duas vezes, com Harris criticando as propostas de Trump, que são previstas para contribuir significativamente mais para o deficit do que as dela. No entanto, nenhum deles abordou a necessidade de reduzir o deficit, e os moderadores do debate não abordaram o assunto.

Não importa quem vença as eleições, haverá um "mandato para piorar as coisas a menos que algo mude", de acordo com Maya MacGuineas, presidente do Comitê para um Orçamento Federal Responsável. A dívida acumulada pelos planos de ambos os candidatos poderia prejudicar "todas as aspectos de suas agendas para ajudar as famílias americanas", ela acrescentou.

Isso não sempre foi assim

Durante o debate presidencial de 2008, que levou à eleição, o então senador Barack Obama reconheceu: "Não há dúvida de que estamos vivendo além de nossas possibilidades, e teremos que fazer alguns ajustes".

Obama era um defensor das políticas de pagamento à medida que se gasta, afirmando que para cada dólar que ele propunha gastar, propunha um corte adicional para garantir o equilíbrio.

Nesse ano fiscal, o governo terminou com um deficit de $450 bilhões, muito menor do que o deficit projetado de $1,9 trilhão para o ano fiscal de 2024.

Quando Obama concorreu a um segundo mandato, o candidato republicano Mitt Romney prometeu: "Meu princípio número um é que não haverá corte de impostos que acrescente ao deficit". Obama e Romney frequentemente discutiram durante os debates sobre qual plano beneficiaria mais o deficit.

Em 2017, quando Obama deixou o cargo, o deficit dos EUA era de $670 bilhões, muito menor do que quando assumiu em 2009. No entanto, essa redução se deveu principalmente à saída da Grande Recessão, que levou a uma redução dos gastos governamentais em programas sociais e ao apoio financeiro de menos instituições financeiras.

Durante seu segundo debate de 2016 com a candidata democrata Hillary Clinton, Trump mencionou o deficit, afirmando: "Eu trarei nossas empresas de energia de volta, e elas farão dinheiro e pagarão nossas dívidas nacionais e deficits orçamentários, que são tremendos".

No entanto, após Trump assumir o cargo em 2017, o deficit continuou a aumentar e os níveis de dívida nacional continuaram a aumentar a cada ano, atingindo o pico em 2020 com um aumento nos gastos governamentais para gerenciar a crise de saúde e impulsionar a economia. No ano fiscal de 2021, sob o mandato de Trump, os EUA registraram um deficit de $2,8 trilhões.

Por que o tamanho do deficit importa

Os deficits em expansão tendem a fazer com que os países emprestem mais dinheiro àqueles que compram a dívida dos EUA, aumentando o risco para os emprestadores e fazendo com que os retornos de juros do governo dos EUA aumentem. Taxas de juros mais altas também podem tornar os financiamentos imobiliários mais caros para os americanos comuns.

Além disso, quando o governo gasta mais em pagamentos de juros da dívida, menos recursos estão disponíveis para projetos como investimentos em infraestrutura. Em 2024, o governo é projetado para gastar mais em juros da dívida do que em defesa, Medicaid e programas que apoiam crianças, de acordo com as estimativas do Congressional Budget Office.

Powell resumiu isso em sua entrevista do "60 Minutes": "Estamos emprestando do futuro", disse ele, "em vez disso, deveríamos financiar essas despesas nós mesmos e não deixar nossos filhos e netos com as contas".

A dívida crescente também trava o crescimento econômico e pode representar um risco para a segurança nacional, de acordo com MacGuineas, à medida que os EUA se tornam cada vez mais dependentes de países estrangeiros como a China e o Japão para financiar sua dívida.

Além disso, se o deficit em expansão incentivar o Fed a imprimir mais dinheiro para ajudar a pagar a dívida, a inflação pode aumentar, disse Kent Smetters, especialista em orçamento da Universidade da Pensilvânia, na Escola Wharton.

De acordo com Smetters, que está no comando do Penn Wharton Budget Model, um projeto de pesquisa não partidário que prevê como diversas políticas fiscais afetam a economia, ele afirmou: "Os políticos gostam de distribuir a carne, não a espinafre".

Ele também mencionou um jogo de chicken entre os dois lados, afirmando: "Ambas as partes estão ansiosas para incluir suas preferências antes que os compromissos precisem ser feitos". Para os republicanos, isso significa empurrar mais cortes de impostos, e para os democratas, é tudo sobre aumentar o gasto do governo. No entanto, o país pode eventualmente chegar a um ponto em que não pode mais emprestar dinheiro, forçando decisões difíceis sobre cortes de gastos e aumento de impostos.

Smetters apontou que os efeitos da Covid e da Grande Recessão fizeram com que os americanos lessem menos sobre a dívida nacional em aumento. "Na mente de

Entretanto, MacGuineas argumentou que os eleitores não estão cientes de que a economia cresceria a um ritmo mais rápido e que os programas sociais seriam mantidos por um período mais longo se a carga da dívida nacional fosse reduzida.

Ele afirmou: "Se houver negação dos déficits no nível mais alto, que eleitor vai pedir por impostos mais altos e gastos reduzidos se seus líderes nem sequer reconhecerem isso como um problema?"

As propostas atuais de política financeira tanto do ex-Presidente Trump quanto da Vice-Presidente Harris, se implementadas, poderiam intensificar o crescente déficit orçamentário, piorando ainda mais a já substancial dívida dos EUA. Empresas e indivíduos estão de olho na economia, já que a capacidade do governo de gerenciar crises, como a Covid-19, depende da responsabilidade fiscal.

