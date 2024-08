- A situação cada vez mais difícil na divisão siderúrgica da Thyssenkrupp leva vários membros do conselho a deixarem a empresa.

Na Thyssenkrupp, a discordância sobre a transformação da divisão de aço se intensifica: Três líderes de aço e quatro membros do conselho fiscal renunciaram, incluindo o presidente Sigmar Gabriel e o chefe de aço Bernhard Osburg. Gabriel declarou em Duisburg após uma reunião do conselho fiscal da divisão de aço que os mandatos terminariam imediatamente após a reunião. Os supervisores pretendiam renunciar aos seus cargos o mais rápido possível. Apenas ontem, surgiram relatos de que os três executivos haviam recebido acordos de demissão.

Gabriel acusa sério desvio de conduta pelo CEO da Thyssenkrupp

Gabriel atribui principalmente a responsabilidade pelas renúncias ao CEO da Thyssenkrupp, Miguel López. Ele iniciou uma "iniciativa pioneira" contra o conselho de aço, que considera uma "grave quebra de confiança". "Parece que o objetivo era forçar o conselho a renunciar". López acusou publicamente o conselho de aço de distorcer os planos de reestruturação há três semanas. Ele exigiu que o conselho de aço apresentasse um plano de negócios a longo prazo para a realinhamento da divisão de aço.

A raiz do problema surge de uma disputa acirrada sobre as provisões financeiras da divisão durante o planejado spin-off e a reestruturação pela empresa-mãe. A empresa-mãe considera os planos atuais do conselho de aço insuficientemente ambiciosos.

A divisão de aço luta há muito tempo com instabilidade econômica e importações baratas. Como resultado, precisa reduzir a capacidade e o pessoal associado. As consequências da reformulação do conselho e do conselho fiscal sobre o futuro dos empregados da divisão permanecem incertezas. O conselho fiscal pretendia aprovar um plano de financiamento para os próximos dois anos, mas isso não ocorreu.

A divisão de aço da Thyssenkrupp é o maior fabricante de aço da Alemanha, empregando 27.000 pessoas, com 13.000 em Duisburg. O conselho de fábrica espera uma possível "metade da fábrica" e a perda de milhares de empregos durante a reestruturação.

Gabriel também critica o presidente Russwurm e o membro do conselho fiscal

Gabriel elogiou as medidas iniciais adotadas pelo conselho fiscal da divisão de aço como "um caminho promissor para a reestruturação da empresa de aço". Os estratégias propostas incluíam a venda da usina de aço Krupp Mannesmann, na qual a Thyssenkrupp Steel detém uma participação de 50%.

"Após cerca de três semanas, lamentamos constatar que há significativas diferenças entre o CEO da Thyssenkrupp AG e seu conselho fiscal, especialmente com grande apoio de Sr. Russwurm", continuou Gabriel. Russwurm serve como presidente do conselho de supervisão da empresa-mãe Thyssenkrupp e também ocupa a presidência da Federação das Indústrias Alemãs.

Gabriel partiu com palavras de despedida: "Desejo acima de tudo aos empregados que recebam líderes tão excelentes quanto agora estão perdendo e melhores proprietários do que atualmente possuem."

IG Metall: "Estamos lidando com uma bagunça"

A IG Metall expressou descontentamento com os desenvolvimentos. O segundo presidente Jürgen Kerner, também membro do conselho de supervisão da empresa-mãe, disse: "A demissão dos três experientes membros do conselho de aço nos faz recuar muitos anos". Essas decisões de pessoal desviam a atenção dos problemas reais, afirmou ele.

