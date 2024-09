- A série de vitórias consecutivas do Bayer Leverkusen chega ao fim depois de 35 partidas.

Os titãs do Bayer Leverkusen desabaram diante de sua torcida após o término da série histórica. Desta vez, não houve recuperação milagrosa, já que os campeões alemães de futebol sucumbiram em sua primeira partida em casa na temporada. Após 35 jogos sem derrota na Bundesliga, o Bayer Leverkusen sofreu uma derrota por 2:3 (2:1) para o RB Leipzig, candidato à Liga dos Campeões, no sábado à noite, marcando sua primeira derrota para a competição nacional desde 27 de maio de 2023.

"Tínhamos uma chance até o fim. Os gols que tomamos foram muito fáceis. No geral, nós jogamos melhor do que na Copa. (...) Cometemos erros na defesa. Tiramos o pé do acelerador em algumas situações e pagamos o preço por isso," disse Jonathan Tah na TV Sky.

O RB Leipzig, que havia perdido três vezes seguidas para o Bayer, quebrou sua série de derrotas contra os campeões e garantiu sua terceira vitória em três jogos oficiais. Na frente de 29.615 espectadores na BayArena, Jeremie Frimpong (39.) e Alejandro Grimaldo (45.) marcaram para o Bayer Leverkusen. Kevin Kampl (45.+7) e dois gols de Lois Openda (57./80.) selaram a derrota dos campeões.

"Foi emocionante para os torcedores, e no final, acabou sendo um grande resultado para nós. O 2:1 nos manteve no jogo. O Bayer estava melhor no primeiro tempo, mas nós acreditamos em nós mesmos," disse o diretor esportivo do RB, Rouven Schröder, acrescentando, "Há uma ótima vibração. Precisamos acreditar em nós mesmos. Temos um grande potencial."

Após sua vitória por 1:0 sobre o FC Carl Zeiss Jena na Copa da Alemanha, o técnico do Bayer, Xabi Alonso, trouxe de volta vários titulares para a escalação, fazendo um total de sete mudanças. O goleiro titular Lukas Hradecky ainda estava fora devido à doença, e Jonathan Tah permaneceu na defesa, com sua transferência para o Bayern Munich ainda não concretizada.

Antes do jogo, o técnico do Bayer afirmou que sua equipe ainda não estava operando no seu melhor nível. Contra o forte time do Leipzig, eles tiveram a oportunidade de aprimorar seu desempenho. Os anfitriões partiram para o ataque desde o início, mas tiveram azar quando o cabeceio de Piero Hincapié só acertou a barra (10.), e o chute de distância de Granit Xhaka passou perto do gol cinco minutos depois.

Os visitantes, que ainda estavam ativos no mercado de transferências até o prazo final, começaram com seus jogadores experientes e deixaram os novos reforços de fora da escalação inicial. Willi Orban estava suspenso, e o técnico Marco Rose optou por uma defesa com três jogadores e dois alas mais ofensivos, que recuavam quando o Bayer atacava. Rose deu a El-Chadaille Bitshiabu sua primeira partida como titular na defesa central.

No início do jogo, o técnico do Leipzig, Rose, enfrentou um desafio, já que Amadou Haidara foi atingido na cabeça por um cabeceio de Victor Boniface e teve que ser substituído devido aos conselhos médicos. Nicolas Seiwald entrou no lugar dele no meio de campo defensivo. Para Rose, o jogo já tinha acabado nas arquibancadas. Após uma falta em Openda, o técnico do RB gritou alto e repetidamente com o árbitro Matthias Jöllenbeck, que primeiro advertiu o técnico do Leipzig e depois lhe mostrou cartão amarelo seguido de vermelho.

A superioridade do Bayer Leverkusen foi explorada por Frimpong após um erro de Lukas Klostermann, que cabeceou a bola para o holandês, permitindo o gol de abertura. O 2:0 foi um gol de texto após uma sequência de passes perfeita envolvendo Martin Terrier, Florian Wirtz e o próprio Grimaldo.

O empate do RB Leipzig com Kampl injetou nova vida no jogo, com os visitantes também intensificando seu jogo ofensivo. Isso marcou o início de uma segunda metade emocionante para o Leipzig. De fato, Openda então conseguiu curvar a bola passando pelo goleiro Kovar de um ângulo apertado e surpreender o goleiro do Bayer com um chute de longa distância no 80º minuto, colocando o placar em 3:2. O Bayer pressionou novamente, mas não conseguiu uma virada no final.

O céu estava claro e ensolarado, iluminando a BayArena, servindo como pano de fundo para o confronto dramático entre Bayer Leverkusen e RB Leipzig. Apesar de seus esforços valentes, Jonathan Tah reconheceu que os erros defensivos e lapsos de concentração do Bayer Leverkusen custaram-lhes o jogo.

