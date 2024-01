A Semana da Moda Australiana organiza o seu primeiro desfile de moda plus-size

"O desafio de todas as estações, para conseguir uma, duas ou três modelos acima do tamanho 12 numa passerelle da semana da moda, é enorme", disse ela ao telefone a partir de Sydney. "A quantidade de tempo que demora, a quantidade de convencimento que se tem de fazer - é uma verdadeira batalha."

Por isso, Bonner, cuja agência Bella Management tem cerca de 60 modelos mais cheinhas nos seus registos, tomou o assunto nas suas próprias mãos: Organizou o primeiro desfile de sempre do evento dedicado exclusivamente a marcas plus-size.

"Pensei: 'Sabem que mais, quero ser eu a fazê-lo'", conta. "E quando toda a gente vir como é perfeito, talvez ajude a quebrar todas aquelas ideias antigas, ultrapassadas e preconcebidas sobre o que é uma modelo e o aspeto de uma mulher."

Com as recentes edições da Semana da Moda Australiana a serem criticadas pela falta de casting inclusivo (após o evento do ano passado, a modelo plus-size Kate Wasley escreveu no Instagram que a diversidade tinha sido "inexistente" e instou o país a "recuperar o atraso"), os organizadores foram receptivos à ideia, disse Bonner. Ela convidou seis marcas locais que desenham roupas para mulheres de 12 a 26 - o equivalente a 8 a 22 em tamanhos americanos - para participar de um show chamado "The Curve Edit".

Na quinta-feira, no bairro de Eveleigh, em Sydney, as marcas enviaram um total de 84 looks para a passerelle, perante cerca de 650 convidados. Quase 30 modelos da Bonner, incluindo uma das modelos plus size mais conhecidas da Austrália, Robyn Lawley, desfilaram com peças que iam desde fatos de banho a vestidos elegantes.

A designer participante Kerry Pietrobon, que co-fundou a marca de tamanhos grandes Harlow com o marido em 2012, disse que o desfile era um lembrete de que "a moda é para todos".

"Como ser humano, senti-me como uma cidadã de segunda classe, disse ela numa entrevista telefónica. "E como marca - como alguém que trabalha na moda - sempre senti que não somos considerados 'moda'."

A Harlow, que Pietrobon criou depois de ter tido dificuldade em encontrar roupas elegantes que se adaptassem ao seu tipo de corpo, enviou 14 looks para a passerelle, incluindo maxi vestidos com padrões e roupa de noite totalmente preta. Por outro lado, a marca Embody Women, que inclui tamanhos grandes, apresentou fatos estruturados e vestidos justos que "não evitam uma figura mais cheia, (mas) antes a celebram", explicou a fundadora Natalie Wakeling por correio eletrónico.

Outras marcas apresentadas no desfile incluíram Saint Somebody, 17 Sundays, Vagary e Zaliea.

Trabalho a ser feito

Embora as chamadas "Quatro Grandes" semanas da moda (Nova Iorque, Londres, Milão e Paris) ainda não tenham dedicado um desfile inteiro à moda plus-size, as modelos curvilíneas têm vindo lentamente a ganhar visibilidade nos escalões superiores da indústria. Em janeiro, a marca italiana Valentino ganhou elogios por mostrar corpos mais cheios na Semana de Alta Costura de Paris, um evento conhecido pela sua utilização de modelos magras.

Mas embora o principal evento de moda da Austrália tenha claramente feito progressos com o casting deste ano, o país está atrasado em relação ao resto da indústria, de acordo com a fundadora e directora criativa da Saint Somebody, Sophie Henderson-Smart.

"A Austrália está muito atrás dos nossos amigos nos EUA, e parte da minha visão para nós é que podemos entrelaçar a moda de tamanhos curvos e rectos sem problemas", disse ela por e-mail antes do desfile de quinta-feira, onde a Saint Somebody mostrou a sua nova coleção "Just as You Are". "Esta é a primeira vez nos seus 26 anos de história que a Semana da Moda Australiana apresenta um designer de curvas, quanto mais um desfile inteiro dedicado à moda de curvas."

A diversidade esteve em destaque noutros locais do evento, com dois desfiles que destacaram o trabalho de designers indígenas e das Ilhas do Estreito de Torres. A programação também incluiu uma apresentação sobre moda "adaptativa" - um termo usado para descrever roupas projetadas para pessoas com deficiências.

Mas, embora Bonner tenha saudado a inclusão de suas modelos, ela disse que a necessidade de um evento dedicado a tamanhos grandes demonstra que ainda há trabalho a ser feito. O objetivo, acrescentou, é que todos os desfiles sejam representativos de diversas formas corporais.

"Penso que o próximo passo é o mesmo que sempre foi - e que eu tenho defendido desde o início - que é ajudar as marcas e os designers a compreenderem que ... nós somos os principais consumidores de moda e gostaríamos de ser reconhecidos e representados."

