- A seleção alemã de futebol está pronta para empate na Holanda.

Inicial surpresa, seguida de determinação e um empate: após o gol mais rápido contra eles em cinquenta anos, a seleção nacional superou desafios defensivos significativos para garantir um ponto na Holanda. Utilizando alto risco defensivo e paixão imensa, a equipe de Julian Nagelsmann, com Florian Wirtz e Jamal Musiala, conseguiu um empate de 2:2 (2:1) em Amsterdã.

Deniz Undav (38º minuto) marcou seu estreia na seleção nacional, substituindo o lesionado Niclas Füllkrug, enquanto Joshua Kimmich (45+3) virou o jogo antes do intervalo, mas Denzel Dumfries (50º minuto) empatou com mais um gol holandês rápido, na frente de 50.109 espectadores no Johan Cruyff Arena.

Os holandeses provaram ser um adversário difícil

Três dias depois de sua vitória por 5 a 0 sobre a Hungria, a Holanda mostrou ser um adversário formidável no jogo de grupo 3 da Liga das Nações. Apesar do empate, a equipe alemã permaneceu no topo da tabela e enfrentará a Holanda novamente em Munique (14 de outubro), após o jogo na Bósnia e Herzegovina (11 de outubro). Uma vitória poderia garantir uma vaga nas quartas de final.

Nagelsmann pode ficar satisfeito com a recuperação de sua equipe após a Eurocopa em casa. Contra a equipe holandesa, treinada por Ronald Koeman, não houve muito de mágica, mas a equipe mostrou resiliência.

Tropeço inicial para a equipe alemã "Queremos tentar criar um momento que será lembrado", disse Nagelsmann. No entanto, a equipe encontrou uma realidade desafiadora sob o teto fechado do estádio devido ao tempo ruim. A equipe holandesa pegou a defesa alemã de surpresa perto do apito inicial. Um longo passe do goleiro Bart Verbruggen foi peito-passado por Brian Brobbey para o ex-jogador do Bayern Ryan Gravenberch, cuja bola em profundidade deixou a defesa alemã completamente exposta.

Gol mais rápido contra a equipe alemã em cinquenta anos

Isso resultou no gol mais rápido contra a equipe alemã em cinquenta anos. Na final da Copa do Mundo de 1974 contra a Holanda, Johan Neeskens marcou ainda mais cedo, apenas 86 segundos após o início do jogo.

A pressão em transição rápida da Holanda causou desafios significativos para a equipe alemã. Apesar dos avisos de Nagelsmann, a defesa alemã não conseguiu lidar com as transições rápidas dos holandeses, deixando lacunas na linha defensiva. Ambos os zagueiros centrais, Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah, receberam cartões amarelos nos primeiros 25 minutos. No meio-campo, Robert Andrich e Pascal Groß tiveram dificuldades para manter o controle.

Considerando o alto risco no jogo da equipe alemã, as coisas poderiam ter piorado. Denzel Dumfries poderia ter aumentado a vantagem com um cabeceio (15º minuto) e Xavi Simons poderia ter marcado de perto (21º minuto). Nagelsmann e o co-treinador Sandro Wagner foram forçados a encontrar soluções no banco.

Gol de estreia de Undav

Um ano atrás, sob o treinador anterior Hansi Flick, a equipe alemã poderia ter desmoronado após um desempenho abaixo do esperado. No entanto, a equipe tem prosperado sob Nagelsmann desde a bem-sucedida Eurocopa em casa, em parte devido às contribuições de Musiala e Wirtz, que mais uma vez provaram ser as figuras cruciais no jogo decisivo.

Os holandeses também contribuíram um pouco. Musiala interceptou um passe fraco de seu ex-companheiro de time do Bayern Matthijs de Ligt. A bola então chegou a Wirtz via Havertz e Undav. Verbruggen conseguiu salvar o chute de Wirtz, mas não conseguiu evitar o gol de Undav.

Para o representante do Stuttgart, que substituiu o lesionado Niclas Füllkrug, foi seu primeiro gol em seu quarto jogo internacional. Mas isso não foi tudo. Após um deslocamento de bola de Andrich para o lado esquerdo, a defesa em casa ficou novamente instável. Raum interceptou a bola e passou para Undav, que armou para Kimmich. Foi o sétimo gol de Kimmich em seu 93º jogo internacional, mas o primeiro como capitão.

A vantagem no intervalo foi sorteada - e de curta duração. Nagelsmann trouxe Waldemar Anton no lugar de Tah, mas a segurança não voltou. Em particular, Brobbey causou grandes problemas para os alemães. O poderoso atacante do Ajax também armou para Dumfries marcar o gol após uma rápida virada contra Schlotterbeck. Havertz teve uma grande chance de recuperar a liderança, mas lhe faltou o instinto necessário, como contra a Hungria (52º). Raum também perdeu uma oportunidade importante com sua cabeçada (71º).

Ambas as equipes não recuaram da fisicalidade. Pelo menos a equipe de Nagelsmann conseguiu limitar mais danos e garantir o ponto através de trabalho árduo.

