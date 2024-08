Entidade corporativa de grande escala que abrange várias indústrias - A seguir às demissões, o que se espera da Thyssenkrupp?

O que está acontecendo com a Thyssenkrupp Steel, principal fabricante de aço da Alemanha? Após a recente crise, quantos dos 27.000 empregos serão mantidos? A situação é complexa agora, após as saídas de membros do conselho e do conselho de supervisão. No entanto, as principais figuras ainda se culpam publicamente pelo caos. O Ministro da Economia Robert Habeck defende a união em entrevista ao "Rheinische Post".

O que está em perigo? A divisão de aço em prejuízo da Thyssenkrupp Steel planeja reestruturar e se desfazer, com a participação do magnata tcheco Daniel Kretinsky, que possui 20%. Há semanas, há uma discussão acirrada entre a liderança do negócio e a gerência do aço sobre a extensão da reestruturação e a ajuda financeira da empresa-mãe à medida que a divisão se move em direção à independência. Na última quinta-feira, o CEO Bernhard Osburg, o diretor de produção e o diretor de RH renunciaram imediatamente.

Quatro membros do conselho de supervisão também renunciaram, incluindo o ex-presidente Sigmar Gabriel, que acusou o CEO Miguel López de uma campanha difamatória contra a liderança do aço em sua última entrevista coletiva como chefe da divisão. Ele acusou indiretamente o presidente do conselho de supervisão, Siegfried Russwurm, de inação.

Russwurm Responde

Russwurm respondeu rapidamente. Na mesma noite das renúncias, ele criticou fortemente a gerência da subsidiária de aço. Apesar de todos os esforços eficazes, a gerência do aço havia falhado em fornecer soluções para os desafios estruturais e as dificuldades financeiras da indústria do aço por anos, afirmou Russwurm em um comunicado à imprensa. O presidente também é presidente da Federação das Indústrias da Alemanha (BDI).

"A demolição pública da diretoria de aço pela CEO da Thyssenkrupp AG, Miguel López, nas últimas semanas foi e é irresponsável", disse o presidente do conselho de trabalhadores, Tekin Nasikkol, na sexta-feira. Não está claro por que a maioria do conselho está sendo substituída, o que pode levar a uma perda de conhecimento, integridade e confiança.

Conselho de Trabalhadores: Incerteza Máxima

O representante de funcionários sênior na empresa vê o futuro da divisão de aço em risco. "A incerteza entre os trabalhadores está no auge. A ansiedade pelo futuro e pela empresa é palpável em todos os lugares", disse Nasikkol, que também é presidente do conselho de trabalhadores do setor de aço. Dos 27.000 empregados, 13.000 trabalham em Duisburg. O conselho de trabalhadores teme que a reestruturação possa resultar na "metade da fábrica" e na perda de muitos empregos.

Habeck Expressa Preocupação

"A situação na Thyssenkrupp agravou-se significativamente em todos os sentidos. Isso não é um bom cenário", disse Habeck no "Rheinische Post" (sábado). "Todos os envolvidos na empresa tradicional e na indústria do aço na Alemanha têm uma grande responsabilidade para com os empregados e os locais. Eles devem garantir que a empresa agora encontre rapidamente um futuro pacífico e estável. O diálogo construtivo entre empregadores e empregados é crucial para isso."

A disputa intensificou-se após a diretoria de aço apresentar um plano interno para redução de capacidade. Embora cortes de empregos tenham sido sugeridos, nenhum detalhe foi revelado ainda. Como antes, demissões devido a razões operacionais deveriam ser evitadas. O plano também propôs a venda da metade da usina de aço Krupp Mannesmann em Duisburg, que a empresa possui. No entanto, a diretoria achou esses planos muito caros. López denunciou as ações da diretoria de aço como "cosméticas". A disputa continuou por semanas e finalmente resultou nas renúncias.

Nasikkol achou a situação especialmente preocupante devido aos desafios e projetos significativos em andamento. O conselho de trabalhadores notou a construção em andamento de uma planta de redução direta para produção de aço mais sustentável. Essa instalação será alimentada mais tarde por hidrogênio neutro em carbono e substituirá um forno de blast. O governo federal e a Renânia do Norte-Vestfália estão financiando a construção e a operação com aproximadamente dois bilhões de euros.

Habeck apoia a transformação verde do aço em andamento

Habeck instou para que a reestruturação ecológica subsid

