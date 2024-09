A saída da UE pela UE: explicação de Gosens

Robin Gosens, o futebolista alemão, falou abertamente sobre sua mudança de Union Berlin para AC Florença, expressando seus sentimentos de forma franca. Em uma entrevista, ele compartilhou que, embora seja alemão, ele e sua família nunca se sentiram à vontade na Alemanha. "Berlim nunca pareceu nosso lar, ao contrário da Itália", disse ele durante sua primeira coletiva de imprensa no clube da Serie A.

Recentemente, Gosens completou sua mudança de Union para Florença no dia limite da janela de transferências, após passar um ano na capital alemã. Muitos torcedores do Union, carinhosamente conhecidos como "Die Eisernen" (Os Ferrozes), expressaram seu descontentamento com sua partida. Os motivos exatos por trás de sua transferência permanecem incertos, mas em uma recente postagem emocionada no Instagram, ele expressou: "Apreciei cada momento lutando por esse clube".

Antes de seu tempo em Berlim, Gosens passou um período prolongado na Itália, notavelmente no Atalanta Bergamo e no Inter de Milão. Ele lembrou desse período como o auge de sua carreira e expressou gratidão à Fiorentina por lhe dar "a chance de brilhar novamente". Quando questionado sobre os clubes da Serie A que manifestaram interesse nele durante a janela de transferências do verão, o atacante disse: "Havia perguntas sobre mim na Itália. Isso sugere que deixei um impacto positivo no passado. E o ano passado também foi significativo em termos pessoais, com sete gols e quatro assistências". O Union ficou insatisfeito, já que Gosens jogou um papel crucial na ajuda para que eles garantissem sua sobrevivência na Bundesliga apenas no último dia de jogos.

Em Florença, Gosens comemorou um começo impressionante apenas um dia após sua transferência, marcando o gol de empate contra o Monza nos acréscimos. Ele falou sobre "ver muito potencial" em seus primeiros dias no novo clube.

