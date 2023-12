A Ryder Cup: O bom, o mau e o feio

A Ryder Cup, a festa bienal do golfe entre os EUA e a Europa, é mais pantomima do que jogo, mais concerto de rock do que recital.

É a oportunidade que o golfe tem de soltar o cabelo, de se livrar da sua imagem abafada e de abraçar a algazarra dos desportos de estádio. São duas equipas de 12 jogadores que se defrontam em matchplay - ganhando buracos, em vez de contar pancadas. É colorido, barulhento, ruidoso, apaixonado.

Frívolo? Nem um bocadinho. Isto é mortalmente sério. Desde que os jogadores europeus foram convocados para reforçar a Grã-Bretanha e a Irlanda em 1979, o jogo passou a representar um drama desportivo de cortar os nervos e uma emoção intensa.

Os ressurgentes EUA são os actuais campeões, mas não ganham na Europa desde 1993. A Europa venceu seis das últimas oito edições, incluindo três consecutivas a partir de 2010. A rivalidade está ao rubro. E é nessa altura que as coisas podem ficar feias.

INTERACTIVO: Momentos da Ryder Cup

Tudo começa com a "guerra falsa".

No caso do evento deste mês no Le Golf National, nos arredores de Paris, esta começou no momento em que o americano Jim Furyk e o dinamarquês Thomas Bjorn foram nomeados capitães, pouco depois da vitória dos EUA em Hazeltine, em 2016.

Mesmo nas fases iniciais, o capitão está sob o microscópio. Cada declaração, cada movimento é dissecado pelos adeptos e pelos meios de comunicação social. Desde a nomeação dos vice-capitães até à seleção de quatro wildcards para complementar os oito qualificados automáticos, os capitães são alvo de críticas à medida que a sua campanha toma forma.

Os debates sobre os wildcards podem prolongar-se por muito tempo após o evento. Escolhe-se veteranos com provas dadas nas batalhas ou novatos em forma mas não testados? Furyk escolheu uma mistura, Bjorn optou por cabeças velhas.

As opiniões sobre o papel do capitão variam entre o comandante estratégico crucial e a figura de proa que faz discursos, mas ele é o contraste perfeito para a falsa diversão da guerra.

A prova estará no Le Pudding.

LER: Tiger faz o "maior regresso da história do golfe

LER: Regresso de Tiger Woods "fenomenal para a Ryder Cup" - Bjorn

"Relvado sagrado

A semana da Ryder Cup começará a sério na terça-feira, em Paris, com as equipas a irem para o campo treinar. Os capitães, os vice-capitães e os jogadores seniores vão escolher os pares para as quatro primeiras sessões de sexta-feira e sábado.

A química é fundamental. Ao longo dos anos, houve alguns pares bons, alguns maus e alguns feios. Os espanhóis Seve Ballesteros e José Maria Olazabal estabeleceram o padrão com 11 vitórias e duas metades nos seus 15 jogos juntos.

A geminação de Tiger Woods e Phil Mickelson no auge da sua guerra fria em 2004 é sempre apontada como uma forma de não o fazer.

Tal como um exército medieval que monta o acampamento antes da batalha, as duas equipas apresentam as suas cores em secções separadas da sede do clube. A "sala da equipa" torna-se um território sagrado. É aqui que os jogadores, os caddies, as esposas, as namoradas e os penduras se encontram.

É decorada com citações motivacionais, fotos e vídeos de glórias passadas e equipada com todo o conforto. Para os Estados Unidos, isso muitas vezes gira em torno do pingue-pongue. Diz-se que o vice-capitão Matt Kuchar é o rei, mas o novato Bryson DeChambeau afirma ser o jovem pretendente e comprou uma nova "raquete".

LER: Porque é que a Ryder Cup é como uma droga para Ian Poulter

A quarta-feira segue um padrão semelhante. Treinos, especulações, mexericos, intrigas.

Há histórias sobre figuras famosas que fazem discursos empolgados em reuniões de equipa. Pense-se no ícone Ballesteros, já doente, a falar em alta voz da sua casa em Espanha, no Celtic Manor, em 2010, ou no antigo treinador do Manchester United, Sir Alex Ferguson, a dirigir-se à Europa em Gleneagles, ou no então governador do Texas, George W. Bush, a invocar o espírito do Álamo na véspera do famoso regresso dos EUA a Brookline, em 1999.

A expetativa aumenta, as falhas na armadura são sondadas.

Nick Faldo foi criticado em 2008 por uma fotografia da sua suposta lista de pares. Alegou que se tratava das encomendas de sandes da sua equipa. EUA 1 a 1? Num Celtic Manor chuvoso em 2010, os impermeáveis dos EUA vazaram e um lacaio foi enviado para comprar mais. Europa 1 x 1? É tudo uma boa brincadeira e, sem ação real para relatar, os meios de comunicação social adoram.

Ryder Cup 2018: A equipa europeia em fotos

A falsa guerra atinge o seu auge na cerimónia de abertura, na quinta-feira, quando os jogadores em traje de gala, escoltados pelos seus parceiros vestidos a rigor, sobem ao palco e os capitães proferem um discurso muito aguardado, no qual anunciam os primeiros pares para sexta-feira.

As suas palavras, a sua linguagem corporal, as suas escolhas - até o brilho dos seus sapatos - são analisadas e utilizadas como presságios.

O capitão da Europa em 2002, Sam Torrance, praticou no próprio púlpito montado na sua garagem meses antes do evento para o fazer corretamente. Faldo enganou-se no nome de alguns dos seus jogadores em Valhalla, em 2008, e colocou a Europa em desvantagem.

A paz do amanhecer de sexta-feira foi quebrada e as bancadas do primeiro tee começaram a fervilhar com os adeptos madrugadores a aquecerem as suas vozes.

O ambiente do estádio tornou-se diferente de tudo o que se faz no golfe, com cânticos, canções, piadas e piadas a saltarem de um lado para o outro. As bancadas do Le Golf National parecem arranha-céus.

Mickelson chama-lhe "uma das melhores experiências no jogo", enquanto Jordan Spieth ficou tão comovido que encomendou um quadro para a sua casa com a cena do primeiro tee em Gleneagles.

"É como explicar a alguém que não é pai o que é ser pai", disse Torrance. "Não dá para explicar."

Assim que as primeiras quatro partidas tiverem começado, o evento começa a correr a 100 mph. Agora o que interessa é a cor do marcador. Azul significa que a Europa está a ganhar, vermelho significa que os EUA estão a ganhar. O ímpeto oscila para um lado e para o outro. Os rugidos explodem como granadas quando os putts caem, ou não.

Com apenas quatro jogos no campo, o público está concentrado, o ambiente é intenso. Na sua maioria, é bem-humorado, mas o álcool liberta as inibições e, numa pequena minoria, as chamadas de atenção podem tornar-se feias.

Em Brookline, o pai de Colin Montgomerie teve de deixar de acompanhar os seus jogos porque os insultos eram demasiado graves. Rory McIlroy foi alvo de insultos em Hazeltine, em 2016, e um vulgar heckler foi expulso.

Dentro das cordas, as coisas também podem aquecer. No entanto, por cada discussão, por exemplo, entre Paul Azinger e Seve Ballesteros; ou jogadores dos EUA a espicaçarem europeus com chapéus militares durante a mal-humorada "War on the Shore" em Kiawah Island, em 1991; ou membros da equipa americana a invadirem prematuramente o green quando Justin Leonard garantiu a vitória na "Battle of Brookline", há uma miríade de momentos de leviandade e desportivismo.

Como Boo Weekley a cavalgar o seu driver como um cavalo pelo fairway em Valhalla, ou Mickelson a fazer um sinal de positivo ao rival Justin Rose no calor da batalha em Medinah, ou Reed e Rory McIlroy a baterem com o punho e a darem palmadinhas nas costas um do outro no meio de um duelo tumultuoso em Hazeltine.

Não há um segundo

O sábado segue o mesmo padrão, fourballs seguidos de foursomes. Alguns dos 12 jogarão todas as sessões, outros estarão a descansar. Alguns estão descontentes por terem sido deixados de fora e usam esse facto como combustível caso as coisas não corram bem.

O resultado no final de sábado é determinante para a estratégia de singulares de domingo. Mas nem sempre é claro. Brookline e Medinah, quando os EUA e a Europa, respetivamente, lutaram para sair de uma desvantagem de 10 a 6 e conquistaram vitórias lendárias e emocionantes, são a referência.

A muito debatida ordem dos singulares - quem sai quando - pode ser um fator de vitória ou um pau para bater no capitão. O número mágico para vencer é 14,5 pontos. Para o defensor, 14 pontos são suficientes para manter a Taça.

Então, você deve colocar os seus melhores jogadores no topo da tabela para garantir um início rápido? Ou distribuir as estrelas por toda a equipa, para o caso de o jogo acabar por ser decidido?

Todos já foram tentados, todos deram certo ou errado. Se ganhar, é um génio. Se perder, fez asneira. Não há um segundo.

As conferências de imprensa pós-evento são um estudo sobre o espírito - maioritariamente consumido pelos vencedores - e a tristeza.

PORQUE é que aquela bola de quatro pés não caiu no 16? Normalmente, a recriminação séria não surge durante algum tempo, mas, ocasionalmente, há uma bomba instantânea, como Mickelson a criticar publicamente o capitão Tom Watson em Gleneagles, em 2014.

Apesar de toda a sua linguagem de gestão e planeamento meticuloso, será que a abordagem de Paul McGinley era melhor do que a autocracia da velha guarda de Watson, ou será que os seus jogadores apenas acertaram mais putts? Será que Davis Love é mais inteligente do que Darren Clarke porque a sua equipa deu uma goleada de 17-11 há dois anos? Quem é que está em vantagem até agora, Furyk ou Bjorn?

Tudo isto é o alimento perfeito para a falsa guerra e mais uma razão para a Ryder Cup continuar a ser uma revelação.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com