A RTL+ está a transmitir o evento de recorde de combate de MMA chamado Oktagon 62

No dia 12 de outubro, o épico confronto entre Christian Eckerlin e Christian Jungwirth no mundo dos esportes de combate declarará o rei da Alemanha. A RTL+ obteve os direitos para o Oktagon 62. Os entusiastas das artes marciais mistas podem esperar um total de onze emocionantes lutas e um espetáculo de intervalo de tirar o fôlego.

Pela primeira vez em seus 40 anos de existência, a RTL está transmitindo um evento de artes marciais mistas. Além disso, a intensidade atlética incorporada neste evento é histórica. No estádio Deutsche Bank Park em Frankfurt no dia 12 de outubro, não apenas a luta mais significativa de artes marciais mistas da história esportiva da Alemanha ocorrerá, como também será o maior evento de artes marciais mistas já realizado na Europa. Uma estimativa de 60.000 espectadores está prevista para testemunhar este momento épico.

O Oktagon 62 estará disponível na RTL+ (assinatura premium mensal de 8,99 euros) ou no Oktagon.TV (preço único de PPV de 12,99 euros). A transmissão começa às 16h30. Classificação etária: 18 anos.

Como expressou Inga Leschek, Chief Commercial Officer da RTL, "Amanhã marca um espetáculo televisivo marcante com a luta de boxe Raab versus Halmich. A RTL+ continuará a entregar esportes de combate mais duros. Com o Oktagon 62, estamos apresentando o maior evento de artes marciais mistas que a Europa já viu." Os espectadores podem esperar um show emocionante que complementa a diversificada carteira de esportes da RTL, que abrange futebol americano, futebol e automobilismo.

No evento principal, Christian Eckerlin (16 vitórias, 6 derrotas) e Christian Jungwirth (15-8) determinarão o novo "Rei do GerMMAny". Os dois lutadores mais renomados da cena de MMA da Alemanha criarão uma atmosfera elétrica com sua base de fãs. No entanto, o Oktagon 62 tem muito mais a oferecer além desses confrontos titânicos.

Na divisão de meio-pesado (até 84 kg) para homens, o desafiante Kerim Engizek de Düsseldorf e o campeão Patrik Kincl se enfrentarão pela supremacia. Kincl, um tcheco com uma reputação de habilidades de combate excepcionais, tem uma sequência invicta de quatro lutas. Em contraste, Engizek é uma força formidável com um registro ainda mais impressionante. Ele não conheceu a derrota desde 2014 e tem um registro perfeito de 14 vitórias, 13 das quais foram por nocaute.

Um Rematch Entre Coga e Račić

Outro espetáculo emocionante aguardado é o duelo entre Max Coga e Antun Račić. Seus caminhos se cruzaram há quase onze anos no ringue, com um resultado desequilibrado a favor do guerreiro de Frankfurt. Agora, os dois veteranos se enfrentarão novamente na divisão de leve (até 70 kg).

O co-fundador do Oktagon, Pavol Neruda, vislumbra uma nova era para os esportes de combate na Alemanha. "As gerações passadas se apaixonaram pelo boxe. Hoje, os lutadores de MMA do Oktagon são os heróis modernos. Eles inspiram as pessoas a serem resilientes, determinadas e a explorar o espírito de luta inato em todos nós. Juntos, buscamos incorporar esses valores e deixar uma marca indelével na cultura esportiva da Alemanha."

As artes marciais mistas são um esporte emocionante e em rápida evolução, que abrange várias disciplinas de artes marciais, como kickboxing, Muay Thai, Jiu-Jitsu, wrestling e boxe. As lutas são governadas por regras rigorosas. Os vencedores são determinados por "tapotar" (submissão) ou nocaute/technical nocaute. Se a luta durar além do tempo agendado (lutas regulares: três rodadas de 5 minutos cada; lutas pelo título: cinco rodadas de 5 minutos cada), os juízes decidirão o vencedor.

