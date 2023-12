Destaques da história

A Roborace revela o projeto do inovador "Robocar" com IA

O "Robocar" foi construído em menos de um ano

20 carros planeados para competir em pista

O carro sem condutor tem uma velocidade máxima de 200 mph

A Roborace, a série de corridas proposta para carros-robô, revelou o design do que a empresa diz ser o primeiro carro de corrida elétrico sem condutor do mundo.

O "Robocar" demorou menos de um ano a construir e os seus criadores estão confiantes de que o design futurista ajudará a tornar a condução mais limpa e segura - nas pistas de corrida e nas ruas da cidade.

O carro será um dos 20 veículos idênticos que irão competir na série Roborace, cujo início está previsto para o final deste ano.

Os Robocars competirão na mesma pista utilizada na Fórmula E, o campeonato mundial totalmente elétrico.

"A Roborace abre uma nova dimensão em que o desporto automóvel, tal como o conhecemos, se encontra com a ascensão imparável da inteligência artificial", afirmou o chefe de design da Roborace, Daniel Simon, num comunicado.

Simon, nascido na Alemanha, já criou veículos para sucessos de bilheteira de Hollywood, incluindo "Tron Legacy" e "Oblivion".

Roborace

O Robocar é revelado

Corrida espacial automóvel

A tecnologia de IA autónoma que impulsiona o projeto já realizou dois testes bem sucedidos em pista.

Em novembro passado, em Marrocos, um protótipo, o Devbot #1, percorreu várias voltas ao circuito Moulay El Hassan antes do ePrix de Marraquexe da Fórmula E

No mês passado, a Roborace testou dois veículos em pista pela primeira vez.

"O que estamos a fazer está na vanguarda da tecnologia neste momento", disse Justin Cooke, da Roborace, à CNN em novembro passado, após a estreia do carro em pista.

"Há dois ou três tipos de corridas espaciais, se preferir - algumas pessoas estão a ir para Marte, nós estamos a desenvolver carros robóticos e penso que é provavelmente um dos mais, se não o mais excitante espaço do mundo neste momento."

O carro, construído predominantemente em fibra de carbono, pesa 975 quilos e mede pouco menos de cinco metros de comprimento.

Quatro motores de 300 quilowatts, alimentados por uma bateria de 540 quilowatts, impulsionarão o carro a velocidades superiores a 320 km/h.

A Fórmula E regressa com o ePrix do México, a quarta ronda do campeonato do mundo de 2016/17, a 1 de abril.

Fonte: edition.cnn.com