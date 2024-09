A Reserva Federal está finalmente a preparar-se para reduzir as taxas de juro. Por que ocorreu este atraso?

É também uma crença de que deveria ter se materializado muito mais tarde do que inicialmente previsto pelo Federal Reserve e analistas financeiros no início do ano.

Os oficiais do Federal Reserve e os investidores financeiros tinham previsto por um longo tempo que as taxas de juros diminuiriam em algum ponto em 2024, de acordo com suas previsões econômicas. No final do ano anterior, havia esperança de que o Federal Reserve iniciasse cortes de taxa no início de 2024, aliviando a tensão financeira não apenas para os consumidores, mas também para as empresas afetadas pelos custos crescentes. Uma redução nas taxas pela primavera parecia iminente no início do ano, de acordo com as previsões do mercado de futuros, e a maioria dos grandes bancos de Wall Street esperava que o primeiro corte de taxa ocorresse antes do verão.

No entanto, nove meses depois, os cortes de taxa ainda não se materializaram, lançando uma sombra sobre as comemorações de Wall Street e deixando os consumidores americanos estrangulados por taxas de juros exorbitantes. Isso pode mudar potencialmente na quarta-feira.

A Razão pela Qual o Fed Atrasou

O Federal Reserve não baixou as taxas de juros antes porque isso poderia reacender a inflação ou mantê-la acima da meta do banco central.

Embora a inflação tenha diminuído gradualmente de sua peaks de 2022 de 9,1%, os primeiros meses deste ano não foram nada tranquilos em demonstrar isso. Oscar Múñoz, estrategista-chefe de macroeconomia dos EUA da TD Securities, observou à CNN que, apesar disso, "a inflação estava caindo sem nenhum grande impacto nas condições de emprego ou no consumidor americano". Depois disso, os oficiais do Fed provavelmente perceberam que "o nível de taxas de juros após o aumento de taxa de julho do ano passado era provavelmente suficiente para a inflação perder momentum enquanto mantinha a economia", disse Múñoz.

Então surgiu o aumento temido que Jerome Powell, presidente do Fed, havia alertado anteriormente ao descrever a jornada da inflação até a meta de 2% do Fed. Em janeiro, a inflação ultrapassou as expectativas. Isso aconteceu novamente e novamente. Quando os oficiais do Fed se reuniram para sua reunião de 30 de abril a 1º de maio, eles foram forçados a reconhecer em seu comunicado que "nos últimos meses, não houve nenhum progresso adicional em direção ao objetivo de inflação de 2% do Comitê".

Esse período desafiador é a razão pela qual os consumidores americanos só recentemente começaram a experimentar algum alívio. Os rendimentos dos títulos, que mudam em resposta às decisões do Fed sobre as taxas, caíram nas últimas semanas em resposta a sinais encorajadores, como dados de emprego mais fracos do que o projetado e inflação em desaceleração. Como resultado, as taxas de hipoteca caíram, agora abaixo de 1,5% de seu pico de duas décadas no outono.

Um corte de taxa em setembro estava longe de ser uma certeza até tarde em agosto, quando Powell deu sua indicação mais convincente de que a inflação finalmente havia sido controlada, permitindo que o Fed finalmente flexibilizasse a política em seu discurso de abertura do simpósio econômico anual do Fed de Kansas City em Jackson Hole, Wyoming. Powell também destacou o estado frágil do mercado de trabalho como um fator crucial na disposição do Fed de agir.

Pressão no Fed

O Federal Reserve possui uma influência imensa. Sua taxa de empréstimo benchmark, que afeta os custos de empréstimo em geral, pode sufocar o crescimento econômico americano quando as taxas são altas ou estimular a atividade quando as taxas são relaxadas. É assim que o Fed gerencia a inflação ou o desemprego em ascensão. E agora, com a inflação dominando os holofotes por anos, a resiliência do mercado de trabalho também recebeu maior atenção.

No entanto, com uma influência tão significativa vem uma escrutínio intenso. Como uma organização independente e politicamente neutra, o Fed é, no entanto, suscetível à pressão da Wall Street, da Colina do Capitólio e da Casa Branca. Sob a presidência de Powell, isso também tem sido o caso. No entanto, Powell tem sido firme, enfatizando consistentemente que as decisões do banco central são baseadas em dados.

"O Fed de Jerome Powell tem navegado habilmente tanto nas pressões dos mercados financeiros quanto nas políticas", observou Philipp Carlsson-Szlezak, economista-chefe global do Boston Consulting Group, à CNN. "Crítica ao Fed se tornou um passatempo, mas, ao contrário da economia, nada se quebrou."

Investidores e legisladores pressionaram o Fed para baixar as taxas em várias ocasiões ao longo do ano passado, citando um desastre iminente em algum setor, seja na indústria bancária, no mercado de trabalho ou no setor imobiliário, se o Fed não atendesse. No entanto, o Fed nunca atendeu. Em vez disso, suas decisões foram guiadas exclusivamente pela narrativa de que os dados econômicos contam.

A perspectiva de um pouso suave, uma situação em que a inflação é abrandada sem recessão, parece estar ao alcance - pelo menos por enquanto.

