A República Checa registra as suas primeiras mortes por inundações

Na República Checa, confirmou-se a primeira morte relacionada a enchentes. As autoridades também estão procurando por pelo menos sete pessoas desaparecidas. Uma pessoa afogou-se no rio Krasovka, no distrito de Bruntál, na Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek, em rádio público.

Três pessoas ainda estão desaparecidas após seu carro ter sido arrastado por um rio furioso perto de Jeseník, nas montanhas Hrubý Jeseník. O veículo ainda não foi encontrado. Outras pessoas desaparecidas foram arrastadas para diferentes cursos d'água, incluindo o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso perto da fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro checo Petr Fiala descreveu as enchentes como uma "inundação centenária", ocorrência que estatisticamente acontece a cada cem anos.

Ao longo do fim de semana, cidades maiores como Jeseník, Opava e Krnov testemunharam suas ruas se transformarem em corredeiras furiosas. Trabalhadores de resgate em Jeseník utilizaram barcos e helicópteros para salvar centenas de pessoas. O prefeito da cidade, localizada em uma vala perto da fronteira com a Polônia, afirmou: "Foi um apocalipse, há lama em todos os lugares, tudo está destruído". A praça principal da cidade se transformou temporariamente em um grande corpo d'água com veículos flutuando. Várias casas desabaram na região e deslizamentos de terra ameaçaram após a água recuar.

Nível de Alerta no seu Ponto Mais Alto em Königgrätz

Não há sinais de melhora. A onda de enchente no rio March (Morava) atingiu Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, onde inteiras ruas foram submersas, de acordo com a agência de notícias CTK. Os moradores da cidade de quase 10.000 pessoas foram aconselhados a não atrapalhar os trabalhadores de resgate, com o prefeito alertando nas redes sociais: "Nas próximas horas, esperamos um aumento adicional do nível da água do rio".

Os níveis de água continuaram a subir em muitos outros lugares. Um alerta de enchente foi emitido para a área em torno da cidade de Frýdlant na Boêmia do Norte. Em Hradec Králové (Königgrätz) no rio Elba, o nível de alerta máximo foi declarado. O pico do Elba não era esperado para atingir Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) perto da fronteira saxã até quarta-feira, em torno de 7,65 metros acima do ponto zero.

Mais Chuva Esperada

Até agora, não houve grandes impactos no município de Troubky na região administrativa de Olomouc, ao contrário das preocupações iniciais. O rio Becva (Betschwa) ainda não transbordou. A cidade ficou famosa como símbolo do desastre de enchente de 1997 na Morávia, quando nove pessoas morreram e 150 casas foram destruídas. Mais chuva é esperada em toda a República Checa na segunda-feira, que pode ser pesada no sul.

A situação em países vizinhos, como a Polônia, também é desafiadora, especialmente no sudoeste. Chuva persistente perto da fronteira com a República Checa resultou em enchentes, notadamente na cidade pequena de Klodzko na Baixa Silésia, resultando em uma morte. A vila de Glucholazy na região de Opole também foi devastada pelas águas da enchente.

Romênia é Amplamente Afetada

Na segunda-feira à noite, a cidade pequena de Nysa na região de Opole enfrentou enchentes particularmente severas. A agência de notícias EMN relatou que água do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, inundou a sala de emergência do hospital local, levando à evacuação de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas.

A situação de enchente continua a ser grave na Romênia, com pelo menos seis mortes, principalmente nas regiões de Galati, Vaslui e Iasi no leste do país. Cerca de 300 pessoas foram forçadas a evacuar, e mais de 6.000 casas rurais foram danificadas.

As vítimas são principalmente idosos, incluindo duas mulheres de 96 e 86 anos. O nível máximo de alerta de enchente permanece em efeito até meio-dia. Vilas isoladas são frequentemente as mais impactadas, fazendo com que os moradores procurem refúgio nos telhados para evitar serem arrastados pelas águas da enchente. Centenas de bombeiros foram mobilizados.

As águas do rio Otava contribuíram para as pessoas desaparecidas na República Checa. Devido à chuva pesada contínua, o nível de alerta de enchente em Hradec Králové (Königgrätz) foi declarado no seu ponto mais alto.

