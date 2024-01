A regra do prolongamento da NFL explicada e porque é que os fãs a querem ver alterada

Seja pelos jogadores de renome, pelo notável jogo do quarterback ou pela natureza dramática do jogo, o encontro do playoff ficará na memória por muito tempo.

No entanto, para alguns, o final do jogo deixou um gosto amargo na boca.

Depois de ganhar o sorteio no início da prorrogação, o quarterback do Chiefs Patrick Mahomes conectou com Travis Kelce para um touchdown na primeira posse de bola do tempo extra.

Como são as regras do prolongamento na NFL, Josh Allen e o seu ataque em brasa nunca tiveram a oportunidade de responder, irritando muitos espectadores neutros.

Alguns chamaram-lhe a "pior regra do desporto", enquanto outros pediram, em tom de brincadeira, que o Presidente dos EUA, Joe Biden, interviesse e corrigisse a regra.

E embora Allen, pouco depois de ter sofrido a derrota esmagadora, tenha sido magnânimo em relação às actuais regras do prolongamento, levantou-se a questão: deveriam ser alteradas para dar a ambas as equipas a oportunidade de marcar?

Aumentando o tempo

De acordo com as regras da NFL, no período de 10 minutos do prolongamento: "Cada equipa deve possuir, ou ter a oportunidade de possuir, a bola. A exceção: se a equipa que recebe a bola primeiro marcar um touchdown na posse inicial."

Essencialmente, se a equipa que recebe a bola não marcar um "touchdown" na sua primeira posse (ou se a equipa que chuta a bola não marcar um "touchdown" num turnover), o jogo continua.

O sistema atual está em vigor desde a pós-temporada de 2010.

De acordo com a base de dados Stathead, houve pouco mais de 160 jogos com prolongamento ao abrigo das actuais regras de vitória no prolongamento (incluindo a pós-temporada). A equipa que recebeu a bola primeiro ganhou 52% das vezes. A equipa que deu o pontapé de saída ganhou 42% das vezes. Os restantes empataram, o que acontece nos jogos da época regular quando ninguém marca durante o período de prolongamento de 10 minutos.

Estas regras diferem das do futebol universitário; regras que são indiscutivelmente mais justas do que as da NFL.

No futebol universitário, cada equipa - independentemente de quem ganha o lançamento da moeda no prolongamento - tem a oportunidade de atacar a partir da linha de 25 jardas da outra equipa no primeiro prolongamento.

Enquanto na NFL as equipas esperam ganhar o lançamento da moeda e ganhar o jogo à primeira tentativa, no jogo universitário, a equipa que ganha o lançamento da moeda decide normalmente entrar primeiro na defesa, porque saberá se a outra equipa marcou um "touchdown", um "field goal" ou não marcou. Com base nisso, a equipa que vai em segundo lugar pode optar por ser mais ou menos agressiva quando entra no ataque.

De acordo com dados de Rick Wilson, professor da Spears School of Business, do Estado de Oklahoma, e através de alguma pesquisa de resultados de caixa da Sports Reference, houve quase 300 jogos de prolongamento envolvendo equipas da Divisão I da Subdivisão da Taça de Futebol Americano entre 2013 e 2021.

A equipa que recebeu a bola em segundo lugar ganhou 49,7% das vezes desde 2013, ou seja, cerca de 50% das vezes.

Embora seja improvável que a NFL faça alterações com base num jogo, as rodas do movimento podem ter sido postas em movimento.

Apelo à mudança

Embora Allen não tenha manifestado imediatamente o seu desapontamento com as regras do prolongamento, não faltaram jogadores, do passado e do presente, a manifestarem-se na sua ausência.

"Grande jogo de ambas as equipas, mas as regras do prolongamento têm de mudar! Nenhuma moeda ao ar deveria ter tanto poder", disse o recetor Amon-Ra St. Brown, do Detroit Lions.

Greg Olsen, antigo extremo dos Carolina Panthers, também manifestou a sua frustração com a regra.

"Se você ainda está argumentando, em um jogo como esse, não é do interesse de TODOS que Mahomes e Allen recebam a bola (prorrogação), não sei o que dizer a você", disse ele no Twitter.

"Num jogo em que nenhuma das equipas conseguiu parar a outra no final, um literal coin flip determinou o final."

Na verdade, em 2019, depois que os Chiefs perderam para o New England Patriots na prorrogação sem nem mesmo tocar na bola, Kelce pesou: "Sou definitivamente a favor de [ambos os lados receberem a bola na prorrogação]", disse ele.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"Estar naquela situação, realmente não ter nenhum controle, nenhuma refutação ou retaliação ao jogar contra um ataque incrível como aquele - foi meio chato."

Nos meses que se seguiram, Ian Rapoport, da NFL Insider, informou que os Chiefs apresentaram uma proposta que teria forçado ambas as equipas a ter a posse da bola.

A proposta não obteve apoio suficiente e foi descartada, mas o futuro poderia ter sido muito diferente se ela tivesse...

Correção: Este artigo foi atualizado com o ano correto em que a regra foi alterada.

Harry Enten, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com