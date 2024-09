A região do Ruhr está a sofrer uma transformação.

Dificuldades abundam na região do Ruhr, mas Christian Lüdtke enxerga possibilidades. Como CEO do Bryck, o hub de inovação, ele visa transformar essa região industrial histórica em um hub para novos negócios. Ele compartilha sua visão no podcast "So techt Deutschland".

Atualmente, há uma atmosfera negativa em torno da região do Ruhr: problemas de infraestrutura durante grandes eventos esportivos, debates sobre o futuro da indústria do aço e dificuldades econômicas persistentes. No meio dessas dificuldades, Christian Lüdtke, co-fundador e co-CEO do Bryck, vê oportunidades para um novo começo.

Criado na região do Ruhr, Lüdtke testemunhou sua transformação de perto. "Meus avós eram mineiros, trabalhando sob a terra. Meu pai fez um aprendizado na planta de coque e trabalhou por mais de vinte anos na Krupp em Duisburg-Rheinhausen", ele recorda. O fechamento da planta da Krupp no final dos anos 80 deixou uma marca nele: "Foi uma época que me marcou, pois algo verdadeiramente acabou e nunca mais voltaria".

Em vez de se apegar ao passado, Lüdtke imagina um futuro brilhante. Com o Bryck, ele visa fomentar startups inovadoras na região e restaurar a região do Ruhr à sua antiga glória. "As crises sempre trazem um aumento na atividade de startups", ele enfatiza, identificando potencial para ideias e modelos de negócios inovadores no momento. O Bryck colabora de perto com universidades e empresas estabelecidas para levar descobertas de pesquisa ao estágio de mercado. "Nosso objetivo é fornecer serviços premium e atrair startups de alto nível", explica Lüdtke, se referindo ao ecossistema de startups em torno da Universidade Técnica de Munique como uma inspiração.

Apesar dos desafios, Lüdtke remains optimistic. "O empreendedorismo na região do Ruhr nunca foi tão vibrante quanto em outras regiões da Alemanha." Para cultivar essa mentalidade positiva, ele acredita que "devemos reviver esse espírito novamente". A burocracia e outros obstáculos não devem servir como justificativas.

Christian Lüdtke conversou com Frauke Holzmeier e Andreas Laukat. A discussão completa pode ser ouvida no podcast "So techt Deutschland".

Apesar dos desafios enfrentados pela região do Ruhr, Christian Lüdtke, o CEO do Bryck, vê uma oportunidade para startups revolucionarem a área. Enfatizando o aumento na atividade de startups durante crises, Lüdtke visa estabelecer o Bryck como um hub para startups inovadoras, colaborando de perto com universidades e empresas estabelecidas para levar descobertas de pesquisa ao estágio de mercado.

Leia também: