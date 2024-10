A região da Baixa Saxónia regista um aumento notável dos jovens doentes que necessitam de cuidados intensivos.

O número de infratores juvenis graves com menos de 21 anos no final de 2023 em Baixa Saxônia ultrapassou o total do ano anterior em mais do que o dobro, com 195 indivíduos adicionados às listas. De acordo com o Ministério do Interior de Baixa Saxônia, esse aumento significativo não foi resultado de uma atividade criminal aumentada na área.

A contagem da polícia de infratores graves em Baixa Saxônia em 2023 foi de 195, refletindo um aumento de 108 em relação ao ano anterior. A maioria desses indivíduos eram homens, mas também havia nove mulheres ou jovens incluídas nessa figura.

Durante o período pré-pandêmico, as contagens foram significativamente mais baixas, com apenas 83 indivíduos identificados como infratores intensivos em 2019, 70 em 2020 e 84 em 2021. Um porta-voz do ministério atribuiu o aumento agudo às investigações bem-sucedidas realizadas pela força policial, principalmente em seus esforços para reprimir grupos criminais juvenis, bem como melhorias nos processos internos e na coleta de dados.

O porta-voz esclareceu que o aumento não foi apenas devido às mudanças na cena do crime. Os infratores intensivos são categorizados como aqueles com um grau excepcionalmente alto de impulso criminal, frequentemente caracterizados por vários crimes cometidos acumulativamente ou em um curto prazo. A classificação também pode ser baseada em um caso individualmente grave.

Além disso, há um registro para infratores adultos intensivos com 21 anos ou mais em Baixa Saxônia. Como o registro passou por uma recente atualização, não é possível realizar uma análise de tendência significativa no momento.

No final de 2023, 151 homens e 9 mulheres foram relatados como infratores adultos múltiplos ou intensivos em Baixa Saxônia. O ministério não forneceu insights sobre sua distribuição etária ou os tipos de crimes cometidos. No entanto, o porta-voz mencionou que esses infratores intensivos estavam disseminados em toda a região de Baixa Saxônia, sem nenhuma área particular exibindo uma concentração anormalmente alta de atividades criminais.

