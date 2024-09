- A redução da taxa de aumento dos preços calculada oficialmente é fundamentada?

Agora, um litro de gasolina na Alemanha está sendo vendido por cerca de 1.70 euros, o que é aproximadamente 20 centavos mais barato do que na primavera. Isso também é o preço mais baixo em mais de um ano e meio. Da mesma forma, a gasolina e o óleo de aquecimento têm visto uma queda nos preços, o que resultou em uma queda na taxa de inflação. De acordo com a Office Federal de Estatísticas, a taxa de inflação em agosto foi de 1.9%, a menor taxa em mais de três anos e meio.

Analisando a Inflação de Perto

Apesar desse cenário otimista, é importante ter cuidado. O fato de os produtos de petróleo serem cotados em dólares significa que a fraqueza do dólar em relação ao euro resultou em combustível mais barato. No entanto, essa vantagem pode não durar para sempre. Se o preço do dólar aumentar, o custo da gasolina também aumentará.

Além disso, a inflação continuou alta em áreas além dos postos de combustível. Quando se exclui os preços da energia e dos alimentos, a taxa de inflação em agosto foi de 2.8%. Isso ajuda a explicar por que os consumidores ainda estão sendo cautelosos, mesmo com salários reais em alta.

A Questão dos Salários em Alta

A cautela dos consumidores não é injustificada. À medida que os salários aumentam, também aumentam os preços dos bens e serviços, uma tendência que pode ser observada em salões de beleza, na indústria de restaurantes e nas contas dos artesãos. Os economistas esperam que a inflação permaneça gerenciável no curto prazo, mas ainda não deram o sinal verde. Historicamente, custos de produção mais altos resultaram em preços mais altos nas prateleiras. A questão agora é quanto e quando isso acontecerá. A taxa de inflação nos próximos meses fornecerá a resposta.

