- "A queda de Djokovic": Alcaraz elimina a estrela do tênis

Novak Djokovic colocou suas bolsas douradas nas costas e deixou o maior estádio de tênis do mundo após mais uma grande surpresa no US Open. Após vencer o defensor do título Carlos Alcaraz, Djokovic tornou-se o segundo favorito a cair na terceira rodada do torneio em Nova York.

O sérvio de 37 anos sofreu uma dura derrota nas mãos do australiano Alexei Popyrin, com o placar de 4-6, 4-6, 6:2, 4:6. Essa saída prematura marcou a última aparição de Djokovic no US Open desde 2006. "Foi um jogo terrível para mim", admitiu Djokovic, parecendo surpreso. "Meu saque foi horrível, e eu joguei algum dos piores tenistas da minha carreira".

O campeão de 24 Grand Slams não conseguiu vencer nenhum torneio importante nesta temporada desde sua vitória nas Olimpíadas em Paris. "Investi muito energia para garantir a medalha de ouro, e quando cheguei em Nova York, não me senti mental ou fisicamente fresco", compartilhou Djokovic. Enquanto isso, o número três do mundo Alcaraz havia saído inesperadamente na segunda rodada, perdendo para o holandês Botic van de Zandschulp.

Popyrin, cabeça de chave número 28, exibiu suas habilidades de quadra dura e fez um tênis impressionante, ao delírio da torcida no estádio Arthur Ashe. Após o jogo, ele ergueu os braços, exalou sua alegria e aproveitou os aplausos da torcida. "Isso é incrível!" ele exclamou. "Jogar contra a lenda em si na quarta rodada é fantástico".

Popyrin até conquistou o torneio Masters 1000 de Montreal como parte de sua preparação e avançou para a quarta rodada de um Grand Slam pela primeira vez em sua carreira profissional.

No torneio do ano passado, Djokovic havia perdido os dois primeiros sets por 4-6 contra seu compatriota Laslo Djere, mas mostrou incrível determinação e conseguiu vencer o campeonato. No entanto, desta vez, enquanto estava empatado em 2 a 2 no quarto set, Popyrin aproveitou a quebra crucial com um potente backhand, abrindo 5:2. Embora Popyrin tenha vacilado ligeiramente, ele recuperou a compostura, garantindo a maior vitória de sua carreira até agora.

Djokovic, visivelmente frustrado, perguntou: "- O quê? Eu errei esse saque?" se referindo a um ponto crucial que perdeu durante o jogo. Após o jogo, os fãs no estádio ecoaram: "- O quê? Isso realmente acabou de acontecer?" em descrença enquanto Popyrin comemorava sua vitória inesperada.

Leia também: