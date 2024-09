A publicação 'Taz' recebe a sua versão impressa

Até o final de 2025, os fãs da publicação semanal progressista "taz" terão que recorrer apenas à sua versão digital para as leituras de semana. A organização por trás do jornal decidiu encerrar sua edição impressa de segunda a sexta-feira, com a última impressão ocorrendo em 17 de outubro de 2025, como anunciado durante sua assembleia em Berlim. Embora a edição impressa de semana não existisse mais, o jornal continuará a fornecer conteúdo digital via e-paper de segunda a sexta-feira.

Essa decisão marca um marco significativo na evolução da indústria: a "taz" tem publicado suas edições diárias de segunda a sexta-feira desde 17 de abril de 1979. Com uma circulação de aproximadamente 46.000 cópias, o jornal agora é um dos primeiros publishers alemães a fazer uma mudança tão significativa em direção aos meios digitais.

Por algum tempo, editores e publishers vêm refletindo sobre a durabilidade das edições impressas de jornais e a demanda dos leitores. Recentemente, muitas casas de mídia optaram por aumentar suas ofertas digitais.

"Wochentaz" continua

A decisão da "taz" - um jornal cooperativo - de se afastar da impressão diária vem sendo planejada há algum tempo. Sua transição ficou aparente desde novembro de 2022, quando surgiu um jornal semanal ("Wochentaz") com uma circulação de cerca de 70.000 cópias no Q2. Esta publicação continuará disponível em ambos os formatos, impresso e digital, semanalmente. O jornal semanal, basicamente, substituiu a edição de fim de semana do jornal diário.

No futuro, o jornal com sede em Berlim disseminará principalmente conteúdo atualizado através de seu site. Ao contrário de seus concorrentes, o site não possui uma barreira de pagamento, e o conteúdo é gratuito para acesso. Simultaneamente, eles empregam um modelo de solidariedade, onde os usuários podem escolher pagar pelo conteúdo em seu site, se assim o desejarem.

A transição da "taz" para os meios digitais gerou um intenso debate dentro da indústria de mídia. Os meios de comunicação têm relatado amplamente essa transição, destacando a decisão do jornal cooperativo de se concentrar em sua versão digital para leituras de semana enquanto mantém sua edição impressa semanal.

Apesar da queda na demanda por jornais impressos, a "taz" continua sendo uma pioneira na indústria, demonstrando seu compromisso em tornar o conteúdo acessível a seus leitores. Os meios de comunicação continuam a cobrir essa transição, reconhecendo a "taz" como uma pioneira na era digital.

