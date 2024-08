- A próxima apresentação mostrará uma abordagem nova e distinta.

Dois Empregos Para Sebastian Pufpaff (47): Em vez de apenas comandar "TV total" uma vez por semana no inverno, Sebastian Pufpaff agora tem uma segunda função. A ProSieben confirmou essa mudança em 29 de agosto.

O clássico programa criado por Stefan Raab (57), que Pufpaff tem comandado desde novembro de 2021, continuará a ser exibido em horário nobre às quartas-feiras. No entanto, haverá também uma "TV total" irmã exibida semanalmente, compartilhando o horário das 20:15, em um dia diferente da semana. Até agora, a ProSieben não especificou qual dia será esse.

"TV total" com uma Virada

"Duplo horário nobre, duplo ProSieben, uma vez a tradicional 'TV total', uma vez com uma virada", declarou Pufpaff em um comunicado do canal. "A 'TV total' está ganhando um irmão, é claro, com o charme, a ironia e o humor da 'TV total'. Mas com um novo e distinto sabor". No entanto, ainda não foram revelados detalhes sobre como os programas gêmeos diferirão do programa original.

Por enquanto, os programas gêmeos estão planejados apenas para a temporada de inverno e não foram estendidos além disso. Hannes Hiller, diretor da ProSieben, explicou a razão por trás dessa decisão: "Dado o bom desempenho do programa, faz todo o sentido dedicar outra noite a Sebastian Pufpaff durante o inverno". De acordo com o comunicado, o episódio mais bem-sucedido do ano atraiu 3,1 milhões de espectadores. De acordo com insights do serviço da indústria "DWDL", o "TV Total" duo pode estrear no final de novembro ou início de dezembro.

A primeira pessoa a comandar o clássico "TV total" foi Stefan Raab. Apesar de ter um programa irmão compartilhando seu horário, o programa original com Pufpaff ainda será exibido às quartas-feiras.

