A proposta ousada de Boniface marca o auge do surpreendente ressurgimento empresarial da Bayer.

Após uma impressionante atuação na fase da UEFA Champions League, Florian Wirtz ficou momentaneamente surpreso ao ser substituído no 72.º minuto. O prodígio do Bayer Leverkusen, que havia se tornado o primeiro alemão a marcar dois gols em sua estreia na Champions League, deixou o estádio "De Kuip" em silêncio, após ter superado o Feyenoord Rotterdam com um placar de 0-4.

Com 21 anos, Wirtz exibiu pura alegria ao jogar seu primeiro jogo na Champions League, anunciando seu talento com dois gols inesquecíveis, consolidando o Bayer Leverkusen como o vencedor do duplo campeonato. Alejandro Grimaldo (30) e um gol contra involuntário do ex-goleiro do Schalke, Timon Wellenreuther (45), contribuíram para a vitória histórica do time contra o Feyenoord Rotterdam, última alcançada em um jogo da Champions League contra o Shakhtar Donetsk em outubro de 2013.

O Bayer Leverkusen dominou o jogo, destacando-se especialmente na primeira metade antes de enfrentar seu próximo rival, o AC Milan, no dia 1º de outubro.

Um momento histórico para Wirtz

A noite pertenceu a Wirtz, que foi forçado a ficar de fora da temporada de 2022/23 da Champions League do Bayer devido a uma lesão no ligamento cruzado. Naquela noite especial, a estrela nacional finalmente teve a chance de brilhar, marcando gols importantes e cumprindo sua promessa de exibir suas habilidades na prestigiada Champions League.

Wirtz precisou de apenas quatro minutos para encontrar a rede após uma bola solta do adversário. Ele rapidamente redirecionou a bola para o gol, deixando o time holandês em desordem enquanto procurava a igualdade. No entanto, Ramiz Zerrouki foi flagrado em posição de impedimento momentos antes de igualar.

À medida que o jogo prosseguia, o Leverkusen começou a dominar, com o técnico Xabi Alonso, ex-peso pesado da realeza com Liverpool e Real Madrid, observando o forte desempenho de sua equipe. O goleiro do Bayer, Lukas Hradecky, conseguiu frustrar os esforços do time holandês em marcar, enquanto permanecia vigilante e alerta diante do perigo.

Gol contra infeliz de Wellenreuther

A Werkself respondeu rapidamente com um ataque afiado, habilmente orquestrado por Victor Boniface. Ele elegantemente contornou dois oponentes, armando Frimpong com uma passeada brilhante, deixando Grimaldo marcar o gol de abertura. Wirtz depois aproveitou um cruzamento ao converter a rede externa com seu chute direto. O terceiro gol foi infeliz para Wellenreuther, que cabeceou um cabeceio de Tapsoba para dentro do próprio gol.

Na segunda metade, Wirtz lançou um chute perigoso de longa distância (51), mas o Leverkusen optou por um fim calmo com a substituição de Matej Kovar por Lukas Hradecky. Depois de defender com sucesso o chute de Quentin Timber (55), Boniface tentou corajosamente marcar do meio de campo.

Aproximadamente no 70.º minuto, Alonso tirou Wirtz do campo, e o Leverkusen evitou por pouco várias situações que poderiam mudar o jogo, culminando em um gol anulado devido à posição de impedimento (73) com Ayase Ueda prestes a marcar.

A impressionante atuação de Wirtz na Champions League continuou a fazer manchetes, enquanto o Bayer Leverkusen se preparava para enfrentar o AC Milan em seu próximo jogo. Apesar de ter perdido a temporada de 2022/23 da Champions League devido a uma lesão, Wirtz provou seu valor na competição prestigiada, marcando gols importantes e estabelecendo-se como um jogador formidável.

Após sua memorável dobradinha contra o Feyenoord Rotterdam, Wirtz buscou replicar seu sucesso na Champions League, ansioso para garantir seu lugar como um dos campeões da Champions League.

