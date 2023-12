A primeira tempestade norueguesa da época vai atingir o Nordeste e a Nova Inglaterra

A partir de 1 de março, já estamos na primavera meteorológica, o que significa que não vimos uma única tempestade de neve nos meses de inverno e quase não houve neve em algumas das grandes cidades da Costa Leste. Mas uma grande tempestade de nor'easter de primavera está a ser preparada e terá efeitos de longo alcance no Nordeste e na Nova Inglaterra esta semana.

"Durante a noite de segunda-feira, uma baixa pressão costeira fortalecer-se-á rapidamente, transformando-se numa grande tempestade de nor'easter que terá um impacto significativo no Nordeste, a partir do final da noite de segunda-feira até quarta-feira", afirmou o Centro de Previsão do Tempo.

Uma nor'easter é uma tempestade costeira com ventos de nordeste. As nor'easters são famosas por trazerem enormes impactos, como chuva intensa, neve, ventos fortes, cortes de eletricidade e inundações costeiras.

"A maior preocupação que tenho em relação a esta tempestade é o facto de haver neve pesada e húmida que se combinará com ventos fortes, causando essencialmente cortes de energia", disse David Novak, diretor do Centro de Previsão do Tempo, ao meteorologista da CNN Derek Van Dam. "O peso da neve será extremo. É conhecido como 'snow loading' e tem a ver com o tipo de neve pesada e húmida que esperamos".

As áreas em redor da cidade de Nova Iorque começarão a sentir os efeitos da tempestade ainda hoje. Chuva forte e condições de vento serão o ato de abertura, antes de a tempestade atingir o seu pico desta noite até terça-feira à noite. Mais perto de Boston, a tempestade atingirá o pico de terça para quarta-feira.

"A natureza muito húmida da neve, combinada com rajadas de vento máximas de até 50 mph, resultará em cortes de energia dispersos a generalizados e danos em árvores", explicou o centro de previsão. "Impactos semelhantes poderão ser sentidos ao longo do corredor da I-95, desde a cidade de Nova Iorque até Boston."

Ao longo de Cape Cod e das ilhas, os ventos poderão atingir rajadas de 60 mph. Mais para o interior, os ventos atingirão 50-55 mph, aumentando a ameaça de queda de galhos de árvores e cortes de energia.

Mais de 20 milhões de pessoas estão sob alerta de inverno antes da tempestade, incluindo cidades como Boston e Worchester em Massachusetts, Albany e Syracuse em Nova Iorque e Portland, Maine.

A neve pesada e húmida poderá cair a uma velocidade de 2 a 3 polegadas por hora, resultando em até 30 centímetros de neve nas altitudes mais elevadas do Nordeste. A área inclui Catskills e o sul de Adirondacks em Nova York, Berkshires e Worcester Hills em Massachusetts, Monadnocks e White Mountains em New Hampshire, e o sul de Green Mountains em Vermont. São possíveis totais de neve localizados de 24 a 30 polegadas.

"Estamos a tentar dizer às pessoas que não se concentrem na quantidade de neve que têm. Algumas áreas vão ter muita neve e outras vão ter apenas 10 ou 10 centímetros", observou Glen Field, meteorologista de coordenação de avisos no escritório do serviço meteorológico em Boston. "Qualquer coisa acima de 10 cm de neve húmida e pesada será carga suficiente para derrubar árvores, linhas eléctricas e perder energia", acrescentou.

Novak disse que haverá uma grande diferença entre os totais de neve mais baixos e mais altos. Algumas áreas em torno de Boston poderão ver até 7 polegadas de neve, disse ele, enquanto outras secções, como o centro da cidade, poderão ver pouca ou nenhuma neve.

Para além da chuva, neve, rajadas de vento e possíveis cortes de energia, outra grande preocupação ao longo da costa serão as inundações costeiras e a erosão das praias. Para as zonas costeiras de Nova Iorque e Connecticut, os residentes podem esperar que a água fique um pé a um pé e meio acima dos níveis normais. Isto poderá resultar em inundações nas comunidades costeiras. Além disso, ondas de um metro e meio quebrarão ao longo da costa, levando à erosão das praias.

A tempestade está a chegar tarde na estação, no entanto, não é inédita. As nor'easters podem atingir o Nordeste até abril. Em 1997, uma nor'easter no Dia da Mentira enterrou a Nova Inglaterra. No entanto, é estranho que a primeira da estação esteja a chegar tão tarde. Segundo Field, os habitantes da Nova Inglaterra sabiam que não podiam contar com o fim da época sem uma nor'easter.

"Acho que toda a gente ainda estava à espera que houvesse uma", disse Field.

No final de quarta-feira, a tempestade nor'easter vai afastar-se, deixando condições frias e ventosas.

Estados preparam-se

Antes da tempestade, a governadora do Maine, Janet Mills, ordenou o encerramento das repartições públicas na terça-feira.

"Encorajo os habitantes do Maine a manterem-se afastados das estradas se puderem, a planearem um tempo extra se viajarem e a darem muito espaço às equipas rodoviárias e aos socorristas que trabalham arduamente para nos manterem seguros", disse Mills.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, declarou estado de emergência em cinco condados - Morris, Sussex, Warren, Passaic e Bergen - na parte norte do estado.

O governador de Connecticut, Ned Lamont, ordenou a ativação parcial do centro de operações de emergência do estado, a partir de terça-feira.

Sara Smart, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

