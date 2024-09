- A primeira semana do outono apresenta uma mudança para a variabilidade, permanecendo geralmente quente.

Apesar do início outonal, as temperaturas ainda permanecem quentes – no entanto, algumas tempestades intensas estão a caminho. "A semana que se avizinha traz longos períodos de temperaturas quentes a escaldantes, mas também se torna cada vez mais imprevisível", observou o meteorologista Florian Bilgeri do Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) em Offenbach. Um sistema de baixa pressão que se aproxima do oeste abrirá caminho para chances de chuva e tempestade. De acordo com o meteorologista, "a segunda-feira começa com chuvas e tempestades no sul e oeste, que então se deslocam para o centro e norte na terça-feira".

Tempestades e chuva torrencial são iminentes, especialmente na tarde de segunda-feira no sul e oeste, acompanhadas por chuvas frequentes e tempestades poderosas. No nordeste, no entanto, pode-se esperar muito sol e secura. As temperaturas máximas ficarão entre 25 e 32°C, com os pontos mais quentes no oeste e sudoeste. A temperatura cairá ligeiramente na costa, aproximadamente 22°C.

Na terça-feira, as chuvas e tempestades avançarão para o leste de toda a Alemanha, aumentando o risco de tempestades extremas devido à chuva pesada. Do Vorpommern ao sudeste da Baviera, o céu ficará limpo e seco. As temperaturas permanecerão elevadas, com 25 a 30°C e até 33°C no leste.

Em preparação para a quarta-feira, o tempo tardio do verão quente predominará, embora as chuvas e tempestades possam intensificar, trazendo chuva pesada, ventos fortes e granizo. "Durante a metade da semana, as temperaturas cairão significativamente, especialmente na metade oeste", informou Bilgeri. Espere temperaturas a oscilar entre 24°C nas regiões do Ems e Reno e até 34°C em torno da Spree. "No entanto, devemos esperar principalmente tempo tardio do verão quente na segunda metade da semana", concluiu o meteorologista.

A previsão do meteorologista de tempestades intensas coincide com a iminência de tempestades e chuva torrencial, especialmente na tarde de segunda-feira no sul e oeste. À medida que as temperaturas continuam quentes, os padrões climáticos cambiantes tornam essencial monitorar o tempo de perto.

