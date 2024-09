- A primeira mulher a liderar o conselho de empresa da Volkswagen é quem?

A estratégia de redução de custos de bilhões de euros revelada pela montadora Volkswagen (VW) coloca à prova o presidente do conselho de fábrica: Daniela Cavallo é a primeira mulher a liderar o conselho de fábrica da empresa. Com 49 anos, Cavallo tem uma história substancial na empresa em cargos de alta liderança.

Sua jornada começou em 1994, como estagiária em administração industrial na VW. Em 1999, Cavallo foi eleita como síndica e ingressou no conselho de fábrica três anos depois.

Em 2013, como parte do comitê executivo do conselho de fábrica, ela liderou uma área de coordenação com aproximadamente 7.000 empregados e tornou-se membro do conselho central de fábrica e presidente do comitê de regulamentação fundamental de pessoal, lidando com assuntos financeiros e políticos de pessoal.

No início de 2019, Cavallo assumiu o cargo de vice-presidente do conselho central e do grupo de fábrica e tomou posse da presidência do conselho de fábrica no site de Wolfsburg e do conselho central de fábrica no final de abril de 2021. Ela sucedeu Bernd Osterloh no conselho de supervisão e no presidium. Em maio de 2021, ela foi escolhida como a primeira mulher a liderar o conselho de grupo.

Como presidente do conselho de fábrica da VW, Cavallo tem um papel significativo na elaboração da estratégia da empresa, especialmente na transição para a eletromobilidade e a digitalização. Seu foco é proteger empregos e envolver empregados em um cenário de mercado em constante mudança.

As mulheres na Volkswagen (VW) estão de olho na liderança de Daniela Cavallo como primeira presidente do conselho de fábrica da empresa. Seu foco em proteger empregos e envolver empregados na transição para a eletromobilidade e a digitalização é esperado para inspirar outras mulheres na indústria automobilística.

