Em 2 de setembro, a Princesa Sofia da Suécia (39) fez seu retorno à vida pública após anunciar sua gravidez. Ela e seu marido, o Príncipe Carl Philip da Suécia (45), visitaram Arvika, localizada na província sueca de Värmland, na quarta-feira. Apesar da chuva ter abafado o clima, os moradores de Arvika receberam os reais de braços abertos, presenteando a princesa com flores e compartilhando seus bons desejos. Sua barriga em expansão mal era perceptível sob seu suéter branco de tricô grande e uma echarpe azul e branca.

A viagem a Värmland pareceu ser o catalisador para o casal real revelar a gravidez, já que o porta-voz do palácio, Margareta Thorgren, compartilhou com o "Expressen" sueco. A Princesa Sofia sentiu alívio por poder participar das festividades em Värmland com o Príncipe Carl Philip sem a necessidade de disfarce, de acordo com Thorgren. O casal tem várias engajamentos agendados em Värmland, incluindo a inauguração de um edifício, uma visita a um museu e um jantar à noite.

Rainha Silvia da Suécia dá um joinha

De acordo com o jornal sueco "Svensk Damtidning", a Rainha Silvia da Suécia (80) expressou sua alegria com a notícia agradável. Ao ser abordada, deu um joinha entusiasmado e exclamou: "Sim, isso mesmo! Fantástico!"

Na segunda-feira, Sofia e os filhos do Rei Carl XVI. Gustaf (78) e da Rainha Silvia fizeram o anúncio no Instagram, acompanhado por uma foto de casal doce: "O Príncipe Carl Philip e a Princesa Sofia ficam felizes em anunciar que a princesa está esperando seu quarto filho". O palácio também confirmou a chegada esperada em fevereiro de 2025.

O próximo membro da família se juntará ao Príncipe Julian da Suécia (3), que nasceu em março de 2021. Seus irmãos mais velhos, o Príncipe Gabriel (7) e o Príncipe Alexander (8), nasceram em 2017 e 2016, respectivamente.

