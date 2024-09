A previsão de uma redução das taxas de juro é iminente.

Após mais de um ano mantendo as taxas de juro no seu nível mais alto em 23 anos, espera-se que o Fed anuncie na quarta-feira que vai finalmente reduzir a sua taxa de referência. Jerome Powell, presidente do Fed, também pode dar pistas sobre novas reduções nas próximas reuniões.

Este é o momento que os investidores têm ansiado desde março de 2022, quando o banco central iniciou aumentos nas taxas de juro para controlar a inflação. Se isso acontecer, as comemorações poderão impulsionar as ações para novos recordes.

No entanto, a maioria dos americanos pode ter dificuldade em notar qualquer mudança significativa com uma única redução de taxa, ou mesmo com várias, pelo menos durante um ano, ou até mais tempo.

Entendendo as Reduções de Taxas

Os bancos centrais reduzem as taxas de juro por duas razões principais: as condições financeiras são esperadas para deteriorar-se severamente, ou a inflação diminuiu tanto que manter níveis elevados de taxas de juro seria excessivamente restritivo e teria um impacto negativo na economia. Desta vez, os economistas preveem que o Fed reduzirá pela segunda razão.

Quando o Fed procura aliviar a pressão económica, reduz a sua taxa de juro oficial, conhecida como taxa de fundos federais, que é a taxa de juro que os bancos comerciais cobram uns aos outros para garantir que mantêm a quantidade necessária de dinheiro em reservas a qualquer momento.

O Fed reduz a sua taxa de juro ao adquirir mais títulos, principalmente notas do Tesouro e títulos hipotecários. Em essência, os bancos recebem uma parte do dinheiro que o Fed utiliza para a aquisição, o que resulta em mais fundos disponíveis para empréstimos aos clientes. Com mais dinheiro para emprestar, eles não precisam cobrar taxas de juro tão elevadas para hipotecas e outros tipos de empréstimos.

Embora isto seja um efeito imediato observável, é apenas o começo. O impacto principal surge muito mais tarde.

O Impacto Amplamente Sentido das Reduções de Taxas

As taxas de juro afetam uma ampla gama de decisões tomadas por indivíduos, empresas e governo.

Em essência, as taxas de juro mais baixas reduzem os custos de empréstimo. Portanto, no cenário de uma redução de taxa na quarta-feira, as empresas poderiam concluir que é financeiramente vantajoso investir em novos projetos ou contratar mais empregados se não tiverem de destinar tanto dinheiro ao pagamento de dívidas.

Consequentemente, os empréstimos mais baratos tornam mais atractivo para os consumidores gastar dinheiro em vez de o poupar, uma vez que a remuneração das suas contas de poupança diminui. Embora as empresas possam aumentar os preços em resposta ao aumento da procura, esta alteração costuma ocorrer mais tarde em vez de logo após a redução das taxas do Fed, explicou Thomas Drechsel, professor de economia na Universidade do Maryland.

“Pense na sua subscrição do Netflix”, disse ele. “Eles certamente não a alterarão todas as semanas ou mesmo todos os meses”. Em termos simples, se o Netflix tiver um aumento nas novas subscrições após o Fed reduzir as taxas, não responderá necessariamente aumentando os preços. Isto porque, em muitos casos, as empresas têm contratos prévios com os seus clientes que lhes impedem de alterar os preços de imediato, disse ele.

Quando o Fed reduz ou aumenta as taxas, o efeito global leva algum tempo a manifestar-se na economia. O economista americano premiado com o Prémio Nobel Milton Friedman chamou a isto os “lags longos e variáveis”.

Drechsel disse à CNN: “É como se eles estivessem a comandar um grande navio, e embora estejam a virar o leme, leva algum tempo até que o navio mude de direção”.

Enquanto a duração deste lag ainda é objeto de debate, alguns economistas acreditam que demora cerca de um ano, o que poderia explicar porque é que a inflação começou a diminuir significativamente em 2023, um ano depois de o Fed ter iniciado o seu ciclo de aumentos. No entanto, Drechsel argumentou, com base na sua investigação, que pode demorar “vários anos até que se desdobre completamente e até que o efeito total esteja incorporado em todos os dados que temos sobre a economia”.

“Isso não significa que algum do efeito não seja sentido cedo, mas a transmissão total demora anos”, disse ele. Além disso, pode também significar que as consequências dos aumentos anteriores do Fed ainda estão a ser sentidas na economia, disse ele.

A redução da taxa de juro de referência do Fed poderia encorajar as empresas a investir em novos projectos ou a contratar mais empregados, uma vez que não teriam de destinar tanto dinheiro ao pagamento de dívidas devido às taxas de juro das hipotecas mais baixas. Esta mudança na estratégia empresarial, por sua vez, poderia estimular a economia e potencialmente levar a um aumento do gasto dos consumidores.

Se o Federal Reserve optar por reduzir a sua taxa de juro de referência, como preveem muitos economistas, este movimento poderia ter um impacto positivo no sector empresarial mais amplo, potencialmente levando a um aumento dos investimentos empresariais e da criação de empregos.

