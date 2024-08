- A Presença do Cristiano Ronaldo no YouTube: Tão Autêntica quanto a Estatua de Cera

O primeiro vídeo no canal do YouTube de Cristiano Ronaldo dura um minuto e começa com um anúncio. "Isto é o que toda a gente viu", diz, e pode pensar, por que razão deveria continuar a ver se é algo que toda a gente já conhece? Mas como o clip é tão curto, continua a ver e vê Ronaldo a cumprimentar os fãs num painel de vídeo em Times Square.

Um countdown, com Ronaldo no ecrã a contar com os fãs à espera, depois o seu icónico "Siuuu" e uma figura de cera de Ronaldo é desvendada. Até agora, tudo muito ordinary, mas o vídeo diz então "E isto é o que ninguém viu". Por um momento, pergunta-se se valeu a pena não clicar para outro lado, mas depois vê Ronaldo ao lado da sua figura de cera num estúdio de fotografia, a imitar a pose de comemoração e a dar uma palmadinha na cara da sua versão de cera. É isso, não acontece mais nada no vídeo, que resume muito bem a primeira semana no canal que está a crescer mais rapidamente no momento.

Tão fabricado como o cenário, tudo no canal parece

Cristiano Ronaldo, agora com 39 anos, sob contrato com o Al Nassar FC da Arábia Saudita, deixou de ser um dos melhores jogadores há muito tempo. Mas ainda é a maior marca do futebol. Tem 636 milhões de seguidores no Instagram, mais do que qualquer outra pessoa. Ronaldo marca-se como CR7, a sua comemoração de golo pode ser imitada por qualquer criança, mas já não marca muitos golos de grande importância desportiva. Quão longe o seu estatuto de superestrela e a sua habilidade desportiva se afastaram foi também ilustrado pelo Campeonato Europeu, onde Ronaldo esteve principalmente sob os holofotes quando os fãs invadiram o campo para tirar selfies com ele.

Ronaldo tem lutado contra o seu próprio processo de envelhecimento com uma persistência impressionante há anos. Parece alguém que quer ser importante a qualquer custo. Mas Ronaldo também saberá que já não pode aumentar muito a sua fama através do desporto aos 39 anos. E é aí que o YouTube entra.

"O meu canal vai dar-me uma plataforma ainda maior para dar uma visão do meu dia-a-dia, da minha família e das minhas opiniões sobre muitos temas diferentes", diz Ronaldo. Promete proximidade, os vídeos devem ser espontâneos e não ensaiados. E, em teoria, isso soa interessante: um dos maiores futebolistas de todos os tempos abre-se, talvez mostre a sua vida quotidiana, olha para trás na sua carreira, explica como se tornou a figura que é hoje.

Só que Ronaldo no seu novo canal parece tão genuíno como a figura de cera que desvenda no primeiro clip.

Em muitos vídeos, Ronaldo senta-se num sofá de couro, com camisas e fotografias emolduradas a ouro das suas cenas de jogo atrás dele, e o logotipo do novo projecto pisca num ecrã de televisão. Não uma sala de estar real, um estúdio de produção, Ronaldo próprio chama-lhe o "cenário". E tão fabricado como o cenário, quase tudo no canal parece. Tudo parece ensaiado, todos os jogos e sessões de perguntas e respostas parecem planeados.

"Se estás a falar sobre Cristiano Ronaldo, estás na primeira página", diz Cristiano Ronaldo

Os 15 clips da primeira semana, em que mais de 50 milhões de utilizadores subscreveram o canal, raramente duram mais de um minuto. Prometem muito e entregam pouco. Por exemplo, há um vídeo intitulado "Isto é como eu supero as adversidades". Pode pensar, agora vamos descobrir como o superastro português funciona.

Segunda-se um trecho de uma antiga conferência de imprensa, onde Ronaldo diz que passou por uma fase mais fraca na sua carreira, pela qual está grato, porque "no auge da montanha, não se vê o que está abaixo". Ainda mais misterioso é que a frase é acompanhada por uma cena do Euro, onde Ronaldo é ligeiramente empurrado por um defesa francês, cai e agarra a cabeça de dor. Depois de 45 segundos, o vídeo termina e pergunta-se: É este pontapé a grande adversidade na vida de Cristiano Ronaldo?

Se é verdade que o primeiro sinal de perda de realidade é quando as pessoas falam sobre si mesmas na terceira pessoa, o canal do YouTube de Ronaldo é motivo de preocupação. Um vídeo tem o título: "Isto é como eu gerencio a pressão de ser Cristiano", "Isto é como eu gerencio a pressão de ser Cristiano". "Se falares sobre Cristiano Ronaldo, vais estar na primeira página", diz Cristiano Ronaldo num outro vídeo.

Também é sobre a Arábia Saudita

Não surpreendentemente, o canal de Cristiano Ronaldo é principalmente sobre Cristiano Ronaldo. De vez em quando, os membros da sua família também aparecem nos vídeos. Compete com o seu filho Cristiano Ronaldo Jr. em ténis de pádel e em chutes livres, e não deixa o menino de 13 anos vencer, talvez o momento que parece menos ensaiado nestes sete dias.

A namorada de Ronaldo, Georgina Rodriguez, também faz uma aparição. Num vídeo cujo título promete revelar "TUDO" sobre os dois, resulta que Ronaldo não tem uma música favorita, enquanto Rodriguez pensava que a música favorita do seu parceiro mudava todos os verões. Num outro clip, ela critica os antigos vestidos de Ronaldo, que ele acha difícil de rir. Mas a namorada também preparou linhas que Ronaldo gosta. "Acho que é um projecto promissor com sucesso garantido, como tudo o que fazes", diz no canal do YouTube de Ronaldo sobre o canal do YouTube de Ronaldo. "Com o teu empenho, o teu carisma, a curiosidade que desperta nos fãs de todo o mundo, o sucesso é garantido, não tenho dúvidas."

Aqueles que pensam que o canal do YouTube é só sobre o quão grande é Cristiano Ronaldo estão enganados. Também é sobre o quão grande é a Arábia Saudita. Um vídeo tem o título: "Isto é como me senti quando descobri o paraíso", "Isto é como me senti quando descobri o paraíso".

Cristiano Ronaldo e sua parceira caminham por uma praia imaculada, com o oceano brilhando em tons de azul vibrante. Há sequências mostrando recifes de coral subaquáticos, oásis desérticos e pontos turísticos de luxo. Ronaldo admite que é quase impossível permanecer incógnito em qualquer canto do mundo, mas no Mar Vermelho, na Arábia Saudita, encontra tranquilidade. Lá, pode relaxar com a família, longe do holofote. Aprecia essa privacidade e é por isso que incentiva o mundo a explorar essa região. Ronaldo oferece um sorriso enviesado, talvez reconhecendo a ilógica inerente às suas palavras.

O vídeo em seu canal do YouTube não traz nenhum rótulo publicitário, o que sugere uma indicação sincera.

A política de 'portas abertas' prometida por Ronaldo em seu canal do YouTube parece mesmo isso - uma promessa, ainda em sua fase inicial. Assim como outros influenciadores, ele vende a ilusão de intimidade. No entanto, sua capacidade de transmitir autenticidade de forma convincente ainda deixa a desejar. Mas, é justo lembrar que Ronaldo é relativamente novo no cenário do YouTube, à medida que sua ilustre carreira no futebol começa a chegar ao fim.

