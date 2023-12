A preparação da Nigéria para a Taça das Nações Africanas foi afetada pela Covid-19, por lesões e pelo Watford

O avançado Victor Osimhen, do Napoli, testou positivo para a Covid-19, informou o clube da Serie A na quinta-feira, enquanto as lesões excluíram os defesas Abdullahi Shehu, que joga no Chipre pelo AC Omonia, e Leon Balogun, do Glasgow Rangers, de acordo com o site da AFCON.

Entretanto, o treinador do Watford, Claudio Ranieri, negou que o seu clube tenha desrespeitado o torneio, depois de a Federação Nigeriana de Futebol (NFF) ter anunciado que o avançado Emmanuel Dennis tinha sido "dispensado". O site da AFCON descreveu a sua omissão como devida a "razões administrativas".

No entanto, a conta oficial da Nigéria no Instagram, na sexta-feira, disse que o clube da Premier League inglesa tinha estado a "mostrar as presas" por causa de Dennis, que tinha sido nomeado na equipa do tricampeão africano no dia de Natal.

"Preocupações com a saúde, lesões constrangem mudanças na lista final de 28 jogadores da Nigéria para a AFCON 2021", dizia o post da NFF no Instagram na sexta-feira.

Em declarações antes do jogo em casa do Watford contra o Tottenham Hotspur, no dia de Ano Novo, o treinador do Watford, Ranieri, disse que o clube estava "pronto" para permitir que Dennis fosse selecionado e sugeriu que a NFF falhou o prazo para convocar o avançado.

"Não, não desrespeitámos [a AFCON], respeitamos toda a gente", disse Ranieri aos jornalistas na sexta-feira.

"Eles [a Nigéria] têm muitos jogadores e mudam de treinador, então nós mudamos tudo e estávamos prontos - nós sabíamos.

"Estávamos prontos para dar os jogadores - eles não o fizeram. Depois, as duas direcções falaram e, para mim, está tudo bem".

Ranieri disse que Dennis, de 24 anos, que está a realizar uma excelente época na Premier League, com oito golos e quatro assistências, lhe disse que "queria ir" ao torneio, mas também que "queria ajudar o Watford".

Nem o Watford nem a NFF responderam de imediato ao pedido de comentário da CNN.

'Tingido de racismo'

Na quinta-feira, o antigo avançado inglês e do Arsenal, Ian Wright, disse que a cobertura mediática da viagem dos jogadores europeus à Taça das Nações Africanas era "desrespeitosa" e "tingida de racismo".

Com várias estrelas da Premier League a representar os seus países no torneio - incluindo o trio do Liverpool Mo Salah, Sadio Mane e Naby Keita, bem como o guarda-redes do Chelsea Édouard Mendy - Wright destacou o contraste com a forma como o Campeonato Europeu de 2020 foi coberto no ano passado.

"Haverá alguma vez um torneio mais desrespeitado do que a Taça das Nações Africanas?", disse Wright num vídeo publicado no seu Instagram na quarta-feira.

"Não há maior honra - nenhuma, enquanto desportista - do que representar o nosso país. A cobertura é completamente tingida de racismo.

"Jogámos o nosso Euro em 10 países no meio de uma pandemia e não há qualquer problema. Mas os Camarões, um único país que acolhe um torneio, é um problema.

"Os jornalistas estão a perguntar aos jogadores - aos jogadores - se vão honrar as convocatórias para as suas selecções nacionais. Imaginem se fosse um jogador inglês a representar os Três Leões - conseguem imaginar o furor?"

A 33ª edição da AFCON, organizada pelos Camarões, decorre de 9 de janeiro a 6 de fevereiro.

A Nigéria está no Grupo D com o Egipto, o Sudão e a Guiné-Bissau. O primeiro jogo da Nigéria é contra o Egipto, em Garoua, a 9 de janeiro.

Entretanto, a Gâmbia teve de cancelar dois jogos amigáveis no Qatar antes do Campeonato Africano de Futebol devido a uma série de casos de Covid-19 e lesões - envolvendo 16 jogadores e cinco funcionários - no seu plantel.

