A Premier League parece estar a orquestrar uma mudança significativa nas transferências de jogadores.

A cena do futebol inglês está passando por uma mudança significativa que pode influenciar outras ligas europeias. É provável que a janela de transferências seja fechada antes do primeiro dia de jogos no futuro. Este é um pedido que os técnicos vêm defendendo há muito tempo.

De acordo com "The Times", os 20 clubes que disputam a liga mais rica do mundo supostamente concordaram com essa mudança durante uma reunião realizada na quinta-feira. Se tudo correr como planejado, a janela de transferências será fechada em 15 de agosto de 2025, antes do início da temporada.

Por muito tempo, técnicos em várias ligas europeias desejaram iniciar a temporada com um elenco definido. Na Premier League, isso foi observado pela última vez em 2018 e 2019, mas a regra foi posteriormente abandonada na temporada 2020/21 devido a supostas desvantagens competitivas em relação a outras ligas principais, como a Bundesliga.

Atualmente, a janela de transferências nas principais ligas europeias fecha no final de agosto/início de setembro. A liga britânica espera liderar uma tendência nesse sentido - que a Alemanha, Espanha, Itália e França possam seguir o exemplo. No entanto, é importante notar que essa regra ainda não foi oficialmente ratificada, de acordo com fontes da mídia.

Essa possível transformação também pode ter repercussões nas operações de outras ligas. Por exemplo, em 2023, o Bayern de Munique experimentou em primeira mão como as negociações do mercado de transferências ainda podem ser caóticas. No último dia do prazo, eles chegaram a agendar um exame médico para o jogador alvo João Palhinha. Infelizmente, o acordo não se concretizou no último momento, já que o Fulham não conseguiu encontrar um substituto para Palhinha, que acabou se juntando ao Munique no ano seguinte.

A mudança na cena do futebol inglês pode potencialmente impactar as janelas de transferências em outras ligas de futebol. Técnicos em várias ligas de futebol, incluindo a Bundesliga, há muito desejam um fechamento da janela de transferências antes do início da temporada.

Leia também: